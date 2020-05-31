港版國安法｜羅致光：歷史描述或指美國制裁　令中央更有決心立法

勞福局局長羅致光網誌以「社會事件與成功爭取」為題，表明今日(31日)發表的網誌為感言篇，指近月不少的討論將社會上發生的先後事件，附會為因果關係，更在政治上稱自己行動「成功爭取」，令他想起以往在數十年教學中，不論是研究方法或是理論基礎的課程，第一課就會談論如何建立因果關係。 他指，有人説，由全國人大授權人大常委制定香港國安法，是香港的港獨分子「成功爭取」回來的；惟對於美國計劃制裁中港，舉措於日後的歷史描述，可能會指它們令中國中央政府更有決心，進行有關立法工作，「美國應該是會成功爭取到中國為香港制定國安法的。」

羅致光指，近月不少的討論將社會上發生的先後事件，附會為因果關係，如在政治中，很多人都聲稱「若不是我們如此做(如遊行示威、罷工等)，政府便不會如此做」，自稱行動是成功的，然而要建立兩個事件的因果關係，便分析兩事件之間所發生其他事件的所有可能變數。

他舉例指，末代港督彭定康於1995年巡視九龍灣啟祥臨屋區時，居民送上一隻活捉大老鼠抗議，而彭定康於施政報告中指要在1997年前清拆所有臨時房屋區；社會將兩件事看成因果關係。惟羅致光指翻查文件會發現，彭定康在1993年已有相關建議。

另一事件指，2008年施政報告談及考慮將高齡津貼(生果金)由當時的700多元，增加至1000元黄毓民向曾蔭權掟蕉聯上；惟事實當時出的並非新方案，而是早在董建華年代，已曾考慮加設「高額」生果金。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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羅致光於文末指，他沒有描述近月發生相類似的社會事件，與「成功爭取」及因果關係的宣稱，「不過大家都會有不同的聯想」。

惟他指，不能不提最近的香港國安法的立法工作。他指，有人説，由全國人大授權人大常委制定香港國安法，是香港的港獨分子「成功爭取」回來的；但當美國計劃制裁中國及香港時，他雖然不知道美國的目標，是否真是希望阻撓中國制定國安法，「讓極少部分的香港人可以繼續勾結外國勢力，以破壞國家安全，制造分裂和進行恐佈主義活動」，但他指，「這些美國舉措，日後的歷史描述，可能會指它們令中國中央政府更有決心，進行有關立法工作，美國應該是會成功爭取到中國為香港制定國安法的。」