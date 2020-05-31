港版國安法｜陳茂波：美國制裁暫時影響有限　反損美企香港利益

全國人大會議早前通過「港版國安法」，受到國際質疑，美國總統特朗普日前更指香港淪為「一國一制」，會取消對香港的特殊待遇。財政司司長陳茂波今日（31日）於網誌表示，市場關注國安法會否影響香港資金自由進出、聯繫匯率制度運作，以及國際金融中心地位的未來，對此，他表示：「我可以肯定的說，這些都不受影響。」 對於美國的制裁措施，陳茂波表示：「為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。」他又反指，美國在港有龐大利益，認為任何的限制措施，「也同時損害著美國企業在香港的利益」。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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陳茂波今日以「處變勿驚」為題發表網誌。他表示，與銀行及財富管理代表見面時，不少人對國安法持正面看法，認為香港最需要的是治安和社會環境回復穩定。

對於市場關注國安法會否影響香港資金自由進出、聯繫匯率制度運作，以及國際金融中心地位的未來，陳茂波直言：「我可以肯定的說，這些都不受影響。」他解釋，根據《基本法》第112條，香港不會實施外匯管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出。

過去一周未見顯著資金外流 港元匯率亦靠近強方兌換保證區

至於聯繫匯率，陳茂波指是香港自設的機制，運行條件是持有充足的美元，目前香港外匯儲備規模充裕，資產逾4,400億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，而且有中國作為後盾，「這也是底氣所在」。他續指，制度自1983年實施，受過多次考驗，與1992年才在美國國會通過的「香港政策法」並不相關；而且過去一周，未見顯著資金外流，港元匯率亦靠近強方兌換保證區。

市場亦擔心美方的制裁，不過陳茂波指，每年本港製作並出口到美國的貨物，只佔本地製造業不足2%；貨值亦佔本地總出口不到0.1%。至於高端敏感的設備和技術，他表示一向不容易從美國進口，其他的技術或可在歐洲或日本等找到替代。他認為，雖然美國目前的舉動，「為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。」

陳茂波表示，有團體發起簽名支持港區國安立法，於是到街站簽名支持。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波又反指，美國在香港有龐大的經濟及其他各種利益，形容香港是美國最大貿易順差的單一經濟體，過去十年，美國在香港累計賺取近3,000億美元的貿易順差。他又指，香港是美國第3大葡萄酒出口地，及第4大牛肉產品出口市場；而且美國在香港的服務業，也有可觀的利益，尤其是金融及專業服務等。他表示，任何的限制措施，「也同時損害著美國企業在香港的利益」。

陳茂波強調，國安法是讓社會回復安全、穩定的營商及投資環境，「一般正常營運的企業實在無需憂慮」。展望未來，他表示美國作為全球第一大經濟體，任何措施也可能干擾部分市場運作，政府不會掉以輕心，在大國的博弈下，香港難免受影響。不過他亦表示，在境外上市的中資企業，可能更積極考慮回流香港掛牌，並認為：「香港一直處於一個獨特的地位，也許是大國博弈的棋局中的一個前緣陣地，但這也可能造就香港經濟及金融的進一步發展。」