新冠肺炎｜新確診者入院命危　3醫護急救未穿齊裝備需隔離14日

本港今日（31日）增兩宗新型冠狀病毒肺炎的本地感染個案，其中34歲女患者昨日（30日）入院時已經神智不清，情況危急，有三名醫護加入急救時，未穿戴好完整的個人防護裝備。三人均無戴N95口罩，只戴上外科口罩，其中醫生未穿保護衣，病人服務助理未戴上全面罩，有護士則除了外科口罩外無其他裝備。 醫院管理局稱，因應病人的病毒載量很高，需高濃度氧氣，加上在急症室需插喉幫助呼吸，評估後將該三位醫護列作密切接觸者需隔離檢疫14日，而其他有穿戴完整裝備的醫護，則需接受醫學監察及做病毒檢測。

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今日新增的兩宗本地個案是兩夫婦，其中第1084宗個案、34歲女患者目前情況危殆，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，女病人昨被救護車送往威爾斯親王醫院急症室時，在急症室負責處理的醫護均有穿齊防護裝備，包括N95口罩、全面罩、保護衣及手套，惟由於病人有神智不清、血含氧量低，情況危急，故需要急症室內其他醫護加入協助急救。

有護士只戴外科口罩便參與急救

何婉霞續指，共有12位醫護曾接觸該病人，其中3人無穿戴好防護裝備，包括一名負責抽血的醫生只佩戴了外科口罩、全面罩及手套，但無穿保護衣；做心電圖的病人助理服務同樣只戴外科口罩而非N95，同時無戴全面罩；而一名參與急救的護士則只戴上外科口罩。

考慮到該病人的病毒載量很高，需高濃度氧，亦需插喉幫助呼吸，何婉霞表示經評估後，三名醫護均列作密切接觸者需接受14日隔離檢疫，其餘9名參與急救的醫護則需緯受14日醫學監測，需每日量體溫及接受多於一次的病毒檢測。何婉霞指，明白醫護救人心切，但提醒同事需保護自己，做高風險程序之前先穿戴好防護裝備。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（張浩維攝）

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