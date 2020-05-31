政府限認可傳媒查選民登記冊　記協函特首反對：變相官方認證記者

警隊員佐級協會早前為免警員遭「起底」而提出司法覆核，要求禁止公眾查閱選民登記冊，一度被判敗訴。協會早前提出上訴，獲判上訴部分得直，傳媒仍有權查閱登記冊。惟政府其後指只會容許已向政府新聞處新聞發布系統登記之傳媒所派出的記者，查閱選民名冊。 香港記者協會今日（31日）向特首致函，反對相關安排，認為未獲政府認證的新聞工作者，無法查閱選民名冊及防止選舉舞弊，勢將削弱傳媒對選舉之監察，記協不能接受此安排和定義。

記協指，早前法院同意法律代表之陳詞，即傳媒查閱選民名冊，曾經揭露種票等不法操作，對維持選舉公平及公正性，扮演重要監察角色，因此裁定傳媒工作者 (member of the press) 可以獲得豁免，可以查閱區議會及立法會選舉地方選區之選民名冊。

法院並未對傳媒工作者之定義作出任何限制，惟政制及內地事務局副秘書長羅淑佩其後去信法院，表示只會容許已向政府新聞處新聞發布系統登記之傳媒所派出的記者，查閱選民名冊。

記協：憂變相實行官方記者認證

記協認為政制及內地事務局的安排有違上訴庭豁免傳媒進行監察之精神，由政府官員決定誰有資格查閱名冊，難以保障傳媒獨立於政府機關的角色，認為新制度大大限制傳媒監察選舉之工作。另外，記協還認為新制度是變相實行官方記者認證，同時認為決定未諮詢記協或任何傳媒機構，認為決策不符合公義。

記協最後要求特首責成負責官員重新制訂一套符合上訴庭精神之制度，讓新聞工作者能夠有效監察選舉。記協指，樂於與有關官員會面，就此商討。