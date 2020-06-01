港版國安法｜五間大學校長發聲明　稱理解訂國安法的必要性

中國全國人民代表大會上周通過「港版國安法」，日後立法會將引入《基本法》附件三直接在香港實施。香港大學校長張翔、香港中文大學校長段崇智、香港理工大學校長滕錦光、嶺南大學校長鄭國漢及香港教育大學校長張仁良今日（6月1日）發出聲明，表示安全穩定的社會環境對香港的長遠發展重要，完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法的必要性，並珍惜基本法所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。 惟八大之中，聲明中未見有科技大學、城市大學以及浸會大學校長表態。

就人大常委會為香港訂立國家安全法，香港大學校長張翔、香港中文大學校長段崇智、香港理工大學校長滕錦光、嶺南大學校長鄭國漢及香港教育大學校長張仁良今日聯合發出大學校長聲明。

五名校長在聲明指，國家及香港的繁榮穩定與年青人的未來息息相關。安全穩定的社會環境、健全法制與法治、良好治安、多元包容，對香港的長遠發展至為重要。他們表示，完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法的必要性，並珍惜基本法所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。 他們又稱，會一如既往堅守學術自由，卓越教研，及院校自主，並維護多元文化，貢獻社會。

公大：將能有效維護香港的安全和整體利益

另外， 香港公開大學亦表示，香港經歷了過去一年的憂患不安，大家期盼和平與秩序重臨；認為建立健全的國家安全法律將有效維護香港的安全和整體利益，讓香港得以繼續穩定發展，又指相信「一國兩制」以及相關的自由和法治精神能繼續得到保障。