港版國安法︳建制撐立法收近300萬簽名　譚耀宗：不少青年排隊簽

由建制派發起的「撐國安立法聯合陣線」今日（1日）舉行記者會，公布一連8日在網上及街站，收集到共292.8萬簽名，支持「港版國安法」立法。聯合陣線總召集人譚耀宗指，他們將盡快將簽名交給中聯辦，轉交中央政府，希望藉由簽署表達全港市民支持國安法立法。 本身亦是人大常委的譚耀宗指，人大常委會正進行國安法立法的工作，由專家收集意見、制定草案等，提到他已要求及早開放人大網，讓香港市民表達對港版國安法的意見。 對於基本法委員會委員、法律學者陳弘毅希望人大常委會多參考港方意見，譚耀宗指，人大常委會內有憲法、普通法及大陸法等專家，他相信由於法律將在香港實施，專家會以此為考慮，「怎樣的表述，會產生怎樣的效果」。

譚耀宗指，人大常委會正進行國安法立法的工作，由專家收集意見、制定草案等，提到他已要求及早開放人大網，讓香港市民表達對港版國安法的意見。（張浩維攝）

譚耀宗今早在記者會上表示，「撐國安立法聯合陣線」是在他於北京出席兩會期間組成，得到社會各方支持，有2千多名共同發起人，共1023個機構成為支持團體。他指，陣線在上月24日至31日期間，於全港舉辦了5400多個街站，有2萬5千人次義工參與開街站，形容行動獲得熱烈響應。

簽名數字方面，譚耀宗稱，他們在街站一共收集到183萬9590個簽名，而在網上亦有108萬9千多個簽名，合共292萬多個簽名。他形容，簽名充分反映了市民支持立法的意願，而不少開街站的人都向他表示，見街上反應踴躍，有時更要排隊輪候簽名，當中不少簽署者更是青年人。

民建聯主席李慧琼表示，民建聯全力支持國安法立法，認為國家提出立法是應有之義。她譴責所有暴力分子滋擾街站，強調他們不怕暴力，繼續支持國安立法。

去年發起「保公義撐修例大聯盟」的全國政協委員黃英豪強調，香港是中華人民共和國的特區，而國家安全關乎全國14億人的大事，他相信國安法立法後，香港可穩定，經濟可發展。

廣西社團聯會永遠會長譚錦球表示，暴力示威在香港日漸激進，「攬炒」盛行，又有勢力互相勾結，形容香港面對國家安全缺口，須依賴中央出手，保證一兩制長治久安，相信多人簽名證明市民的眼睛雪亮。