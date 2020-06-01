西九未來三年赤字39億　議員憂淪海洋公園翻版　唐英年預告申撥款

西九文化區場館設施將陸續落成，管理局估算未來三年營運赤字達39億元。立法會委員會今（1日）開會討論，多名議員關注其融資方案，又擔心西九文化區會淪為海洋公園翻版。董事局主席唐英年表示，赤字源於酒店及辦公室等可賺錢項目延遲落成，加上兩個博物館陸續啓用，承認或會向政府申請撥款，但目前需待財政顧問審視帳目。

唐英年指，正由財務顧問檢視西九文化區營運帳目。（歐嘉樂攝）

立法會今召開監察西九文化區計畫推行情況聯合小組委員會會議，西九管理局高層出席交代財務狀况。西九管理局早前提交的文件顯示，2019至20年度折舊前營運赤字為2.99億元，未來 3 年則預計赤字合共 39 億元。管理局解釋稱，主因與M+ 博物館和故宮文化博物館相繼落成、高鐵建築範圍延遲移交拖慢工程進度等有關。管理局董事局主席唐英年於會上補充稱，受社會事件及新冠肺炎疫情影響，各有200多場節目及活動改期，他形容需要勒緊褲頭，亦要奉行「應洗得洗，應慳得慳」原則，現階段需重新檢視財務安排。

毛孟靜擔心西九文化區赤字已成習慣，又憂慮會淪為海洋公園翻版，需由政府「填氹」。唐回應稱，西九文化區資金錯配，另M+博物館及故宮博物館工程陸續上馬，惟收支出現鴻溝，可賺取盈利的酒店及辦公室項目等，需待2025年始可分帳，他承認在此情況下將有持續虧損，「未來一定會輸愈多」，但他強調已開源節流，包括全體凍薪，目前已委託財務顧問審視帳目，但受疫情影響，需重新調整，亦正與港府磋商財務安排。

陳淑莊則關注西九管理局的融資方案，包括會否向立法會申請撥款，唐則回應稱，政府知悉西九財政情況，現時由財務顧問檢視方向，他期間以海洋公園為例，表明不欲西九文化區進入負債地步，始向政府借貸，會認真審視帳目，「睇吓用咩方式最好，究竟係借貸定申請撥款？」「

鄺俊宇：可否保證唔拎錢？ 唐英年：我會保證會嚟拎錢

鄺俊宇則強調立法會非提款機，需守護公帑使用情況，他關注唐英年是否正向公眾作「期望管理」、預告「拎錢」，又直接追問指：「可否保證唔拎錢？」唐聞言則稱，「我會保證會嚟（立法會）拎錢。」

立法會今召開監察西九文化區計畫推行情況聯合小組委員會會議，西九管理局高層出席交代財務狀况。（歐嘉樂攝）

民政事務局常任秘書長謝凌潔貞補充稱，唐的說法是西九管理局立場，港府仍待財務顧問審視後提交報告。另根據條例，財政司司長始有權向財委會申請撥款。她又解釋，西九有赤字是預期之內，但當中另涉及不可預見因素，包括新昌事件、高鐵遲歸還用地、社會事件及疫情，遂需重新檢視財務收支安排。

馬逢國則質疑，財政問題及資金錯配早可預見，認為管理層有責任督責。唐英年則強調，文化區財政穩健，但現時未能「兩條腿走路」。他又提及港鐵借地興建高鐵西九龍總站事宜，指港鐵最終延遲「還地」5年，亦隨之令文化區綜合地庫工程順延，同時影響興建上蓋，遂令收支未能平衡。