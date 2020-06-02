新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓各患者信箱近到不得了　或有超級傳播者

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓先後有6人染疫，其中一名34歲女患者的兩名嘉里貨倉同事及接載她的救護員亦中招，令該群組共9人確診或初步確診。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（2日）在電台節目表示，不排除病毒在祿泉樓公共空間傳播，其中3個單位患者同用一部升降機，信箱位置亦「近到不得了」，亦有可能經大閘門柄交叉感染，擔心大廈內有超級傳播者或隱形患者，建議大廈所有住戶盡快完成深喉唾液測試。

袁國勇6月1日晚到祿泉樓視察。（資料圖片）

+ 3 + 2

袁國勇接受商台《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，祿泉樓患者的居住的樓層及座向不同，不排除大廈有超級傳播者，患者當中3個單位都使用同一部升降機，「3個信箱近到不得了，個位好窄之嘛，隨時掂到隔籬」，又有可能經大閘門柄感染病毒。

袁又指出，祿泉樓沒有淘大花園U型渠，亦沒有如青衣康美樓般改裝糞渠氣喉，更沒有大埔富亨邨亨泰樓的繞流效應，因此認為毋須撤離住戶，但由於首名女患者病毒載量高，或在大廈遣下病毒，「可能仲有人感染都未定」，提醒住戶必須時刻戴口罩。

至於有否需要延長「限聚令」？袁認為現時最重要是替祿泉樓所有住戶進行深喉唾液測試，及增加全港測試量，「澳門每日都5,000個，香港先得千幾個，唔能夠接受」。袁又表示，經醫學觀察，早、午、晚或睡前的深喉樣本其實相差很少，最重要是準確檢取深喉唾液，否則檢測的病毒量可能很低。