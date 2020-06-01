新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓多4人初步確診　袁國勇：疑有超級傳播者

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日新增的住在沙田瀝源邨的夫妻之後，今日再有3宗新增個案，當中兩名第1084宗個案、34歲女患者的同事，另1名為曾與1084宗個案接觸的救護員。消息指，今晚再多4宗初步確診個案，皆為沙田瀝源邨祿泉樓的居民。 港大微生物學系講座教授袁國勇與專家正趕往瀝源邨，他表示懷疑瀝源邨有超級傳播者。

6月1日，穿着全副防疫裝備救護人員，晚上到瀝源邨祿泉樓接載四名初步確診居民。沙田瀝源區議員岑子杰（右）在場協助。（陳浩然攝）

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祿泉樓累計6居民確診或初確診

居於瀝源邨祿泉樓8樓的第1084宗個案、34歲女患者及其丈夫確診後，衛生署昨日已經委託房署在瀝源邨祿泉樓派發600多個樣本瓶；女患者兩名同事因也初步確診，房屋也向她們居住的葵聯邨聯悅樓派出400多樣本瓶供檢測。

消息指今晚再多4宗確診，患者均為祿泉樓的居民，加上今日已經確診的3宗個案，嘉里貨倉群組個案數量或已經增至9人感染，祿泉樓則已有6人感染或初確診。

沙田瀝源邨祿泉樓多4人初步確診，另一對夫婦日前確診。（陳浩然攝）

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現場消息指當中兩人與確診夫婦居同層

晚上10時許，四輛救護車抵達瀝源邨祿泉樓，救護員身穿全副保護衣登樓。兩名住戶各登上一輛救護車，包括一名男子及一名白髮老人，其後另兩人也登上救護車，全部送往威爾斯親王醫院。

據現場消息指，當中兩人與確診夫婦一樣，都居於8樓，另兩人則居於7樓及10樓。

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康美樓、亨泰樓曾出現同幢大廈多人確診狀況 疑涉私改排氣管、擾流效應

新冠肺炎疫情持續數月，早前本港亦有發生過青衣長康邨康美樓、大埔富亨邨亨泰樓等統一幢大廈多人確診的狀況。2月10日，青衣長康邨康美樓出現兩宗新型冠狀病毒感染確診個案，兩個患者都住「07」單位，港府在深夜安排全幢大廈「07」單位共34名居民到檢疫中心隔離。其後政府調查發現有住戶曾對排氣管進行改裝工作，疑因單位糞渠的室內排氣口沒有密封而傳播病毒。

另外3月中上旬，大埔富亨邨亨泰樓同座向13室單位曾有兩戶共3名人士確診，兩者只隔一層樓。受事件影響，亨泰樓29至34樓所有居住13及14室住戶需入住檢疫中心。港大微生物學系講座教授袁國勇指不排除是「擾流效應」播毒，因較低層患者糞便霧化後經排氣管在天台排出，惟風流弱未能吹散，大再回流至天台附近樓層的單位。