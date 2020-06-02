何栢良倡消防處檢視外科口罩標準　不能放棄28日零本地個案目標

新型肺炎疫情未緩和，本港昨日(1日)新增3宗確診個案，全部屬於本地感染個案，包括一名懷疑因工作受感染救護員，其後晚上沙田瀝源邨祿泉樓再多4人初步確診。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（2日）在電台節目《在晴朗的一天出發》表示，關注醫護人員的口罩防疫裝備是否合符規格，否則會打擊醫護人員信心。他又認為政府是時候檢討抗疫措施，應繼續以連續28日零本地確診個案為目標。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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有讀者向《香港01》投訴，指消防處救護員使用產地來自福建的外科口罩，又指質素較差。何栢良認為，若要使用內地生產的外科口罩，應使用較高規格，即符合國家標準的口罩。他建議消防處重新檢視現時使用外科口罩的標準，是否經由第三方驗證。政府物流處亦應嚴謹檢視所購入外科口罩的標準，不應購入不合符規格口罩，否則打擊醫護人員信心。他建議海關也要檢視市面上口罩的標籤。

何：應加強巡查重開的高危場所

本地多天零本地感染後，昨日再度新增3宗本地確診個案，何栢良認為政府仍應以連續28日零本地確診個案為目標，不要因為有本地個案而放棄。他表示本港人口密度高，一旦有超級傳播者到過醫院、老人院和監獄，後果可以很嚴重，他建議加強巡查重開高危場所。他又表示政府是時候檢討抗疫措施，特別在醫院應嚴厲執行，包括規定醫院內所有人士要佩戴口罩。