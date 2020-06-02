新冠肺炎｜許樹昌料限聚令延長　若未有擴至其他社區可如常復課

本港新冠肺炎疫情突惡化，沙田瀝源邨疑出現群組爆發。政府抗疫顧問專家、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（2日）於電台節目表示，如疫情只局部集中於瀝源邨，未有擴散出其他地區，仍可繼續復課，毋須擔心；但假如社區落續出現源頭不明的本地感染個案，則可能需要收緊檢疫措施。他又稱，由於再次出現來源未明的本地個案，相信限聚令較大機會延長，衛生防護中心需時追蹤源頭。

▼限聚令延至6月4日▼

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許樹昌今早於新城節目《香樹輝King King傾》接受訪問，對於較早前梨木樹出現源頭不明的本地感染，然後近日瀝源邨再爆出個案，他相信有可能是外地回港人士，在接受14日強制檢疫後，突然病發；又或者本身病徵輕微，未有求診，引致病毒傳播。他續稱，內地曾有個案，是相隔20多天後才病發，雖然較為罕見，但確有可能，形容防不勝防。

近日新增的確診者，有於嘉里物流貨倉工作，處理從英國到港的已包裝食物。許樹昌認為，雖然病毒確有可能於包裝上生存，並經此傳播，不過在抽取樣本檢驗後，暫時全部對病毒呈陰性反應，故可能性不大。

許樹昌表示，如疫情只局部集中於瀝源邨，未有擴散出其他地區，仍可照常復課。（資料圖片／盧翊銘攝）

本地學校近日陸續復課，許樹昌認為，如果感染個案仍然只局部集中於瀝源邨，未有散發到其他社區，相信可以繼續復課，毋須擔心，並不一定要續停課。不過他亦指，如果社區愈來愈多源頭不明的感染個案，檢疫措施或需要收緊。至於原定6月4日到期的限聚令，他表示暫時仍未知疫情會否擴散到其他地區，衛生防護中心需時追蹤源頭，相信延長限聚令的機會較高。他又稱，現時不是再觀察是否連續28日沒有本地感染個案，而是只要社區沒有大爆發，即使久不久有零星個案，都可以接受。