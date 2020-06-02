梁國雄搶文件被控被指控罪不當　律政司上訴裁得直　案發還續審

有「長毛」之稱的梁國雄，被指在2016年擔任立法會議員期間，在發展事務委員會上搶走時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，事後被控違反立法會特權法下的藐視罪。案件在裁判法院審訊時，裁判官認為該條例不適用於議員。律政司不服決定上訴，上訴庭今(2日)裁定律政司上訴得直，並下令案件發還至裁判法院完成餘下的審訊程序。

梁國雄被控於2016年11月15日擾亂立法會委員會會議，令其中斷或相當可能中斷。

控方根據《立法會(權力及特權)條例》第17(C)條，任何人在立法會或其委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬犯罪，可判處罰款1萬港元及監禁12個月。

案件2018年在裁判法院審理時，梁爭辯有關控罪不適用於議員，原審裁判官聽取陳詞後，認同議員須在不怕承受刑責下作辯論，裁定條例不適用，令控方不能續以同一條例作檢控。

律政司不服提出上訴時指，該條例的設立，是要捍衛立法機關的尊嚴，認為立法會議員應同樣受規管，又指若所有議員均享有特權不受限制，當其中一人阻礙議會運作，將導致其他議員的特權和權利受損。

上訴庭今下判詞，認為有關條例適用於立法會議員，裁定原審裁判官犯錯，故案件應繼續完成審訊的程序。

案件編號：HCMA520/2018