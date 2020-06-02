港版國安法｜團體到美、英、澳領事館請願　促停干涉香港事務

全國人大通過有關本港《國安法》的草案後，英國、美國、澳大利亞以及加拿大外長早前簽發聯合聲明，譴責中國做法。多個團體今日（2日）分別到英國、美國及澳洲領事館抗議及請願，要求停止干涉香港事務和中國內政。

團體「香港好市民」今日分別到英國及澳洲領事館抗議及請願，指兩地政府干預香港事務和中國內政。（歐陽德浩攝）

團體「香港好市民」今日（2日）分別到英國及澳洲領事館抗議及請願，指兩地政府干預香港事務和中國內政，期間有路過市民舉中指喝罵團體，被反駁「你係咪中國人嚟？」該名市民隨即被警察趕離現場。

團體指，香港市民有絕對的權利和義務維國家安全，不應成為國家安全的缺口，而英國在1997年後，與香港並不再有任何關係，絕不能指手劃腳、說三道四。團體又指，澳洲政府雙重標準，不譴責美國政府，更指澳洲與中國經商頻繁，勸喻不應破壞兩國良好關係。

而相同時間，多個團體及政黨包括民建聯、「政中香港人」、「萃妍協會」等，今日中午到美國駐港總領事館請願，強烈譴責美國「公然干預中國和香港內部事務」。團體又指，美國應先好好處理國家事務，解決美國國內種族歧視、槍擊暴力等社會問題，不應對香港訂立國安法「說三道四」。