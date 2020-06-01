港版國安法｜八大校董會發聲明撐立法：有利維護香港繁榮穩定

中國全國人民代表大會上周通過「港版國安法」，日後立法會將引入《基本法》附件三直接在香港實施。八大資助大學校董會主席今日（1日）發表聯合聲明，指支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，認為國家安全法有利於維護香港繁榮穩定；有利於香港「一國兩制」行穩致遠；有利於為大學教育與科研提供安寧的環境。

八大資助大學校董會主席，包括香港城市大學校董會主席黃嘉純、香港浸會大學校董會主席陳鎮仁、嶺南大學校董會主席姚祖輝、香港中文大學校董會主席梁乃鵬、香港教育大學校董會主席馬時亨、香港理工大學校董會主席林大輝、香港科技大學校董會主席廖長城、香港大學校務委員會主席李國章今日發表聯合聲明支持港版國安法。

聲明：國安法有利於一國兩制 為大學教育和研究提供安寧的環境

聲明指，作為香港市民，得到了國家給予的保障。與此同時，他們認為有責任保護國家的安全。八大校董會主席指，除了支持基本法外，也支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，藉以防止危害國家安全的行為和活動。國家安全法有利於維護香港繁榮穩定；有利於香港「一國兩制」行穩致遠；有利於為大學教育與科研提供安寧的環境。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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今日較早，本港5間大學的校長亦發表聯合聲明，表示安全穩定的社會環境對香港的長遠發展重要，完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法的必要性，並珍惜基本法所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。惟聲明中未見有科技大學、城市大學以及浸會大學校長參與聯署。

港版國安法｜五間大學校長發聲明 稱理解訂國安法的必要性