外婆涉殺6歲孫案　被告男友察覺被告悶悶不樂　並稱成日瞓唔到

婦人涉於酒店房內勒死6歲外孫仔案續審，案件今(2日)在高等法院續審。被告的男友供稱，案發前和被告、其外孫仔到數碼港玩，而被告當天悶悶不樂，胃口欠佳，被告則稱有失眠問題。酒店女工則供稱，當日被告在酒店向她稱殺了人，叫她代為報警，她當時還反應說：「你講笑呀。」但仍有依從。而接報到場的救護員則稱，見被告抱著小孩，並直認是她所殺。

案發前曾與被告簡桂芳飲茶的男朋友葉潤輝，曾致電被告女兒稱覺被告有異樣。(朱棨新攝)

被告簡桂芳，54歲，被控一項謀殺罪，指她於2018年3月18日，在香港謀殺6歲的鄭霆軒(下稱：鄭)。

被告稱案發前曾有失眠問題

證人葉潤輝供稱，於2010年和被告拍拖。他知被告一向照顧並很愛錫鄭。案發前一天，和被告及鄭到數碼港玩。被告當天悶悶不樂，飲茶時也沒有胃口。被告曾指有失眠問題，又說：「成日都訓唔到覺。」葉當日和被告及鄭分開後，才得知被告帶鄭到了酒店。葉在接受辯方盤問下，同意認為被告殺死鄭和她平日性格不符，又認為被告因精神病才會做出此行為。

酒店女工以為被告講笑

酒店清潔工羅秀群指，於2018年3月18日凌晨，被告從一間房間出來，要求羅替她報警。被告又稱殺了人，羅初時反應說：「你講笑呀。」最終替被告召喚救護車。

曾試圖推開救護員施救

救護員周志恒則稱，到達涉案酒店後，見被告抱著一名小孩，被告亦稱殺了該小孩。在救護車上，被告指小孩有精神病，著救護員不要搶救他。周又指，和另一名救護員替該小孩進行心外壓，被告圖推開另一名救護員，但不果。

案件編號：HCCC210/2019