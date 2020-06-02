調查：4成照顧者每月交通開支達600元　團體倡設照顧者八達通補助

由多個民間團體組成的「照顧照顧者平台」今日 （2日）發表一項調查結果，發現逾4成照顧者，因照顧需要，每月平均交通開支達600元或以上。平台表示，不少照顧家庭有經濟困難，促請政府盡快提供「雙軌制交通支援」，包括推出「照顧者八達通」或發放定額的交通津貼，以減輕基層負擔。

平台促請政府提供雙軌制交通支援，包括照顧者八達通或定額交通津貼。（受訪者提供）

「照顧照顧者平台」於去年12月至今年1月，主要以網上問卷形式，訪問了405位照顧者，他們主要照顧對象為長者、殘疾人士、特殊學習需要及0至6歲幼童，當中近9成受訪者為女性，當中7成人沒工作，超過一半家庭月收入低於1.5萬元。平台表示，政府現只以試驗的形式透過關愛基金，為殘疾人士及護老照顧者提供生活津貼，惟設有多重門檻，86%受訪者沒領取。



調查發現，有68.6%人因照顧需要，平均每月交通開支至少要400元或以上，當中42.9%人每月開支更達600元或以上。問到希望政府如何支援他們，分別有5成半及4成1受訪者選擇「照顧者八達通」及定額交通津貼。

平台發言人楊佩艮表示，很多照顧者的壓力十沉重，建議政府盡快設立雙軌制照顧者交通支援措施，提供「照顧者個人八達通」或相關交通津貼，紓援照顧者壓力。楊認為，八達通推行方式可參考現時「學生身份個人八達通推廣優惠」及「合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，由勞福局及運輸署，聯同港鐵公司提供乘搭公共交通的優惠。



至於針對身體有中度及嚴重缺損、肢體傷殘等行動不便人士，平日難使用公共交通工具，故建議以每月至少600元定額交通津貼補貼家庭。