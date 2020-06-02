港鐵撞車｜荃灣線信號系統更換工程延4年至2023年　其餘6線亦滯後

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

港鐵去年3月18日凌晨時分測試荃灣線新信號系統期間，引致中環至金鐘站有兩列列車相撞，事後暫停所有信號系統更新的實地行車測試。

港鐵今日（2日）向鐵路事宜小組委員會提交文件，交代最新進度，估計整項荃灣線信號系統更換工程預計需要三年時間，至2023年才完成，較原計劃的2019年延遲了四年。荃灣線更換工作延誤亦引致其他6條線新信號系統要滯後。

為加密列車班次，港鐵2015年斥資33億元更換7條港鐵線的信號系統。（資料圖片 / 余俊亮攝）

港鐵2015年3月宣布斥資33億港元，陸續為7條港鐵線（包括荃灣線、港島線、觀塘線、將軍澳線、迪士尼線、東涌線及機場快線）更換信號系統。

自去年3月18日列車相撞事故後，港鐵曾初步估計不少於一年半（即至2021年），才能完成整個軟件檢查及修正，其後經反覆檢測，並得到港鐵和承辦商各自聘請的顧問認證，以及機電署同意後，才會考慮恢復循序漸進式的實地行車測試，則需額外一年半時間完成，故整項荃灣線信號系統更換工程預計需要三年時間，至2023年才完成，較原計劃的2019年延遲了四年。

東涌綫、迪士尼線及機場快線換信號 須待東涌綫延線工程完工

據港鐵現時估計，港島線新信號系統需要在荃灣線新信號系統投入服務後約18 個月(約2024/25年)內投入服務；而觀塘線及將軍澳綫系統則在港島線系統投入服務後約24個月(約2026/27年)內相繼投入服務。

原預期2026年完成更換新信號系統的東涌線、迪士尼線及機場快線，則為與東涌綫延綫工程配合而要重新規劃，其中部份系統經提升後須在東涌綫延線完成後才作更換。

【港鐵撞車】荃灣線信號更新今年難完成　研金鐘站加班空車疏導
【港鐵撞車】荃灣線列車相撞調查結果：承辦商修改軟件致執行錯誤
屯馬線、東鐵線恢復信號測試　港鐵：與荃灣線新信號系統不同
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。