防疫抗疫基金｜勞工處推職業介紹所資助計劃　6月下旬開始申請

本港新冠肺炎疫情反覆，不少行業都受到打擊。勞工處今日（2日）宣布，將於「防疫抗疫基金」下推出職業介紹所資助計劃，所有持有勞工處發出的有效牌照的職業介紹所可獲發一次性的資助。提供外傭職業介紹服務的職業介紹所的每個總牌照可獲發5萬元資助；沒有提供外傭職業介紹服務的職業介紹所，每個總牌照可獲發3萬元資助。計劃將於6月下旬開始接受申請。

勞工處發言人表示，職業介紹所的業務因新冠肺炎疫情而受影響，尤其是提供外籍家庭傭工職業介紹服務的職業介紹所，其業務因一些海外國家暫停處理外傭的新申請及續簽申請而深受影響；而沒有提供外傭職業介紹服務的職業介紹所亦因疫情引致的經濟下滑及本港就業情況轉差而受到影響。「防疫抗疫基金」督導委員會於上個星期一（5月29日）批准了為職業介紹所提供一次性資助的建議，以協助他們渡過這個困難時期。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

在計劃下，持有勞工處發出的有效牌照的職業介紹所可獲發一次性的資助。提供外傭職業介紹服務的職業介紹所的每個總牌照可獲發50,000元資助。至於沒有提供外傭職業介紹服務的職業介紹所，每個總牌照可獲發30,000元資助。如上述兩類職業介紹所設有分處，每個分處牌照可額外獲發10,000元資助。計劃將在6月下旬開始接受申請，所有於2020年5月31日持有有效職業介紹所牌照或於當日已按照《職業介紹所規例》（香港法例第57A章）提出續牌申請的職業介紹所，均符合申請資格。