新冠肺炎｜祿泉樓200人未交樣本　何栢良：政府太佛系唔會斷尾

本港新冠肺炎疫情持續，瀝源邨出現小型爆發，先後有9人確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生今日（3日）表示，已預料會再有群組爆發，不排除再有個案。瀝源邨祿泉樓至今仍有約200人未交深喉唾液樣本，何指政府做法不理想、感到失望，「政府唔可以太被動，太佛系唔會斷尾」。他認為現階段有需要向住戶採取14日醫學監測，禁止到高危地方「唱K飲酒」，防止病毒擴散。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

+ 9 + 8 + 7

何栢良接受港台節目訪問時表示，祿泉樓夫婦的病毒相當高，期間有外出活動，病發一段時間才入院隔離，「有傳播鏈係預期之內」，而患者工作場所及住所的人士亦會外出，不排除會再有其他個案出現。

祿泉樓有約1200戶，至今仍有不少住戶未呈交唾液樣本，何認為不理想，政府應採取強制措施收集，「政府唔可以太被動，太佛系唔會斷尾」，憂感染個案會陸續有來。何又贊成向祿泉樓居民進行14日醫學監察，「依家測試未完，傳播途徑未搞清楚，仲係懷疑公共設施咋喎，中間會否有隱性感染？」認為應在有條件下居民唱K及去酒吧，更要強制戴口罩。