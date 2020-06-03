新冠肺炎｜祿泉樓200人未交樣本　何栢良：政府太佛系唔會斷尾

撰文：孔繁栩
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本港新冠肺炎疫情持續，瀝源邨出現小型爆發，先後有9人確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生今日（3日）表示，已預料會再有群組爆發，不排除再有個案。瀝源邨祿泉樓至今仍有約200人未交深喉唾液樣本，何指政府做法不理想、感到失望，「政府唔可以太被動，太佛系唔會斷尾」。他認為現階段有需要向住戶採取14日醫學監測，禁止到高危地方「唱K飲酒」，防止病毒擴散。
▼沙田瀝源邨群組爆發▼
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何栢良接受港台節目訪問時表示，祿泉樓夫婦的病毒相當高，期間有外出活動，病發一段時間才入院隔離，「有傳播鏈係預期之內」，而患者工作場所及住所的人士亦會外出，不排除會再有其他個案出現。
祿泉樓有約1200戶，至今仍有不少住戶未呈交唾液樣本，何認為不理想，政府應採取強制措施收集，「政府唔可以太被動，太佛系唔會斷尾」，憂感染個案會陸續有來。何又贊成向祿泉樓居民進行14日醫學監察，「依家測試未完，傳播途徑未搞清楚，仲係懷疑公共設施咋喎，中間會否有隱性感染？」認為應在有條件下居民唱K及去酒吧，更要強制戴口罩。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為政府在收集瀝源邨祿泉樓居民唾液樣上太被動太佛系。（資料圖片）