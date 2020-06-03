新冠肺炎．6.3｜相隔5日再現零確診　瀝源邨祿泉樓檢測未齊惹憂慮

本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，本港昨日(2日)新增6宗確診個案，當中4宗是本地個案，全部都是瀝源邨祿泉樓居民，另兩宗是海外輸入個案及相關個案，累計確診及疑似個案合共達到1,094宗。 今日（3日）沒有新增個案，是自上月29日連續五日有確診個案後，相隔5日再現零確診。爆發群組感染的瀝源邨祿泉樓，源頭仍未查到，專家料有超級傳播者。衞生署警告，如相關居民沒提交深喉唾液樣本，當局會做強制檢測，呼籲居民盡快提交。截至今日下午5時，仍有66戶瀝源邨祿泉樓相關居民仍未交回樣本。

【23:45】衞生防護中心今日下午指瀝源邨祿泉樓仍有66戶居民未交回深喉唾液樣本，強烈呼籲並敦促這些人士務必盡快向提交其樣本，並指會對不交回樣本的人士進行強制檢測。中心夜晚派員向住戶「拍門」跟進情況，至夜晚10時確認當中31戶會提交様本，13戶已於5月中遷離祿泉樓單位，仍有22戶未能取得聯繫。

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【19:05】衞生防護中心表示，截至今日下午4時，衞生防護中心於瀝源邨祿泉樓共收回1 056個深喉唾液樣本瓶，當中25個因居民提交的樣本出現滲漏而需再次提交，其餘1 031個樣本已完成2019冠狀病毒病檢測，除昨日（2日）公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。



衞生防護中心正主動聯絡仍未交回其深喉唾液樣本的祿泉樓居民作出跟進。衞生防護中心發言人表示：「截至今日下午5時，仍有66戶相關居民仍未交回樣本，中心強烈呼籲並敦促這些人士務必盡快向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。」



此外，截至今日下午4時，中心於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測1 726個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

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【19:05】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1067），至今共有1,039名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1,211張負壓病床，現時共有51名確診病人分別於10間醫院留醫，其中兩人情況危殆（個案編號：595、1084），其餘49人情況穩定。

【18:55】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午４時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,094宗（包括1,093宗確診個案和一宗疑似個案）。

【14:15】今日沒有新增個案，衞生署下午不會舉行疫情記者會。

【08:00】截至周三（3日）上午8時，全國確診病例84,603宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,826宗，累計境外輸入1,761宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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