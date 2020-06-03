THE公布亞洲大學排名　清華大學再登頂　港五院校排名跌港大排第4

《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布2020年亞洲大學排名，內地清華大學繼續蟬聯榜首，北京大學排名第2位，比去年躍升3位，新加坡國立大學則跌一位屈居第3位。本地大學有6間打入亞洲排名首100位，惟5間均呈跌幅，僅港大名次維持不變，繼續排第4位；科大則不保去年排第3位的佳績，跌至第5位。 THE指，全球受到新冠肺炎疫情影響，相信會阻截學術人才由亞洲流向西方，變相有利亞洲大學未來發展。

清華大學在THE亞洲大學排行榜居於第一位。（網上圖片）

THE公布最新亞洲大學排名榜，排名計算方法包括大學教學環境（25%）、研究量及聲譽（30%）、研究影響（30%）、國際師生比例（7.5%）、知識轉移收入（7.5%）。

今年排名來自30個國家或地區，共489間院校，比去年多17%。首10位繼續來自內地、香港、新加坡、日本及南韓院校，當中內地首次有3間院校打入10大，佔比最多。首五名依次序為清華大學、北京大學、新加坡國立大學、香港大學及香港科技大學。

5本地院校亞洲排名跌 僅港大排名不變

排行榜首100位當中，繼續有6間是來自本地大學，不過，5間均錄得跌幅，分別是科大（第5位）、香港中文大學（第8位）、香港城市大學（第16位）、香港理工大學（第24位）及香港浸會大學（第75位），僅港大「力保不失」，繼續排第4位，重新超前科大，成為香港排名最高的大學。

今年全球受到新冠肺炎肆虐，THE首席知識官Phil Baty表示 ，疫情對各地高等院校均有重大影響，相信會阻截學術人才由亞洲流向西方，情況反而對亞洲院校未來發展有利，有助增強在國際上的競爭力。

嶺南大學副校長及林文贊比較政策講座教授莫家豪認為，暫時難以估計反修例風波對本地大學排名的直接影響，因為排名可能涉及教研投資，政府對本地研究經費雖然有所增加，但相較內地則比下去。（資料圖片）

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