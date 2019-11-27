QS亞洲大學排名　香港三大學擠身首十位　內亂影響未顯著浮現

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布亞洲大學排名 2020，香港大學、科技大學及中文大學均繼續打入首十位，但三間大學排名均比去年稍遜，各下跌一位。QS分析指，三大的跌幅屬正常的年度變化，而本港社會內亂持續，對大學的長遠影響則尚未顯著浮現（is still to become apparent）。

QS最新亞洲大學排行榜中，香港中文大學位列第10位，比去年下跌一位。（資料圖片）

QS公布亞洲550間來自18個地區的最佳大學排名，新加坡國立大學連續第二年蟬聯第一位，之後是南洋理工大學及香港大學。

港大（第3）、科大（第8）、中大（第10）均打入排行榜首十位，不過，三大排名均比去年下跌一位。至於其他本地大學表現，城大排第19位，理大排25位，浸大排第58位，嶺大排113位，私立大學的樹仁大學首次上榜，排401至450位。

樹仁大學首打入排行榜 排401至450位

QS分析，港大、科大及中大的跌幅屬正常的年度變化，其餘四間本港大學排名比去年有所進步，增幅由兩位至10位不等。按量度指標分析，QS指，港大及中大在學術聲譽上，均是亞洲大學首10位；有3至4所本地大學均在國際學生及學院比例亦排行前10位，反映香港仍是匯聚優秀學者的地方，本港大學不論在地區及全球均具競爭性。

反修例風波由六月至今未有止息，QS指，本港社會內亂持續，長遠對大學的影響尚未顯著浮現（is still to become apparent）。

QS排行榜根據11個指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主聲譽（20%）、論文引用數（10%）、國際研究網絡等（10%）。