QS亞洲大學排名　香港三大學擠身首十位　內亂影響未顯著浮現

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)公布亞洲大學排名 2020,香港大學、科技大學及中文大學均繼續打入首十位,但三間大學排名均比去年稍遜,各下跌一位。QS分析指,三大的跌幅屬正常的年度變化,而本港社會內亂持續,對大學的長遠影響則尚未顯著浮現(is still to become apparent)。

QS最新亞洲大學排行榜中,香港中文大學位列第10位,比去年下跌一位。(資料圖片)

QS公布亞洲550間來自18個地區的最佳大學排名,新加坡國立大學連續第二年蟬聯第一位,之後是南洋理工大學及香港大學。

港大(第3)、科大(第8)、中大(第10)均打入排行榜首十位,不過,三大排名均比去年下跌一位。至於其他本地大學表現,城大排第19位,理大排25位,浸大排第58位,嶺大排113位,私立大學的樹仁大學首次上榜,排401至450位。

樹仁大學首打入排行榜 排401至450位

QS分析,港大、科大及中大的跌幅屬正常的年度變化,其餘四間本港大學排名比去年有所進步,增幅由兩位至10位不等。按量度指標分析,QS指,港大及中大在學術聲譽上,均是亞洲大學首10位;有3至4所本地大學均在國際學生及學院比例亦排行前10位,反映香港仍是匯聚優秀學者的地方,本港大學不論在地區及全球均具競爭性。

反修例風波由六月至今未有止息,QS指,本港社會內亂持續,長遠對大學的影響尚未顯著浮現(is still to become apparent)。

QS排行榜根據11個指標評分,包括學術聲譽(30%)、僱主聲譽(20%)、論文引用數(10%)、國際研究網絡等(10%)。