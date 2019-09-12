世界大學排名出爐　牛津大學蟬聯榜首　清華大學排23續踞亞洲一哥

《泰晤士高等教育》（THE）今日（12日）在香港時間凌晨2時，公布2020年世界大學排名榜。英國牛津大學蟬聯榜首席位，而加州理工學院今年狀態大勇，上升3名躋身全球第二；而劍橋大學則由去年第二位，下跌一級，成為世界第三。 亞洲區方面，北京清華大學今年全球排第23名，繼續成為區內「一哥」，北京大學及新加坡國立大學則分別排第24及第25名。

2020年《泰晤士高等教育》世界大學排名榜，囊括來自全球92個國家的1,396間院校。牛津大學連續第4年成為世界之首，而加州理工學院則較去年上升3名，由第5名躋身至全球第二；劍橋大學、史丹福大學以及麻省理工學院，亦各較去年下跌一名，分別排行第3、4及第5名。而全球首十名的大學均來自英美，其中英國佔3所，其餘7所屬美國院校。

清華及北京大學分別排名23及24

亞洲區院校表現方面，北京清華大學今年全球排第23名，較去年下跌一位；北京大學則大升7位，全球排第24名。台灣方面，只有國立臺灣大學躋身200強，全球排第120名，較去年上升50位。

香港院校表現方面，今年繼續有6間本港大學上榜，5間躋身200強；其中香港大學排名稍升至35位，繼續成為本港排名最高的院校；其餘包括科大、中大、城大、理大及浸大排名均告下跌。（見另稿）

《泰晤士高等教育》知識總監Phil Baty指，針對全球趨勢而言，亞洲地區的新興大學，在世界著名大學的舞台上所佔席位日益重要，而亞洲大學的發展，亦正逐佔發展至與歐美大學平分秋色的情況；惟英美傳統學府的地位實不容易被取代。

然而，他指出，無論英美抑或中國及其他亞洲地區的大學，均面對不同挑戰，包括要確保學者不會移居到推崇學術創作文化及自由的歐洲及北美地區。