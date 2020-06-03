創科局指9800人曾戴可重用電子手環　重申不收集任何個人資料

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少抵港人士都要遵守檢疫令，在選定住處佩戴電子手帶接受14日強制檢疫。創新及科技局局長薛永恒今日（3日）書面回覆立法會議員莫乃光提問指出，約9800人曾使用可重用電子手環，8.7萬人曾使用一次性電子手環，4.1萬人曾使用印有二維碼的一次性監察手帶，強調「居安抗疫」流動應用程式不會收集任何個人資料。

右一至右三是低功耗藍牙（BLE）定位的電子手環；左一藍色的是自本月19日起在機場使用的監察手帶。（政府新聞網圖片）

薛永恒在書面回覆表示，政府主要應用低功耗藍牙電子手環配對「居安抗疫」流動應用程式，監察接受強制家居檢疫人士，並以視像通話作突擊檢查，以確定接受檢疫人士留在指定處所。「居安抗疫」流動應用程式不會收集任何個人資料，電子手環亦只會偵測電子訊號。

薛指出，截至本月1日，約9800位人曾使用可重用電子手環，8.7萬人曾使用一次性電子手環，4.1萬人曾使用印有二維碼的一次性監察手帶，該手帶只在3月19日至30日應用。

創新科技署於3月9日在「創新及科技基金」的「公營機構試用計劃」下推出項目特別徵集，以支持疫情防控的產品開發和科技應用。特別徵集已於4月10日截止，創新科技署共接獲332個申請，其中20個申請已經獲批，共涉及3,560萬元資助額，另有27個即將被拒的申請及三個已撤回的申請。