【新冠肺炎】三款電子手環用藍牙　資科辦機場派近2000個新手環

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，本港實施多項入境限制措施，包括外地、中國內地、台灣及澳門等入境後要強制隔離14日。為配合強制家居隔離，當局推出多個電子手環及手帶監察接受檢疫人士。在四款手帶及手環中，有三款均是使用藍牙低功耗（「BLE」）技術，一款則要掃瞄手帶上的二維碼（QR CODE）。 政府資訊科技總監辦公室表示，截至昨日（26日）下午6時，派發予經香港國際機場入境人士，配合「居安抗疫」手機應用程式使用的監察手帶及藍牙電子手環數目，分別為34,500條及1,700個。

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電子手環及監察手帶分別

為配合強制檢疫措施，港府曾推出四款電子手環及手帶，有兩款手帶須配合政府提供連接電掣的手機，而手環就與手機透過「BLE」（藍牙低功耗，Bluetooth Low Energy）技術相連，如果手環與手機相距二、三十米外，就會發出警報予衞生署及警方；如果有人把手機從電掣拔除，或剪斷手環，也會立時發出警報，完成檢疫後則要把所有裝置歸還。

監察手帶則是自3月19日起於機場抵港人士上使用，該手帶可應用在任何智能電話，使用者掃瞄手帶上的QR CODE，以啟動「居安抗疫」程式，電話會偵測附近大氣電波、Wi-Fi、藍牙及GPS等訊號強度，為檢疫者所在地定位。

若手機接收到的信號強度有變，可知手機有移動，從而得知受檢疫人士是否離開居所。然而該手帶使用後，出現不少漏洞，如有檢疫人士除下手帶與電話一同放在家中，其後就外出。

當局3月25日起向從歐美抵港的居民，改派有藍牙的電子手環，令他們難以離開檢疫居所。（梁鵬威攝）

最新一款電子手環由本月25日起從歐美回港人士會優先使用，手環同樣使用低功耗藍牙（BLE）定位技術，但使用者可用自己的智能手機配對「居安抗疫」程式。若檢疫人士帶手機離開居所，固然會被知道。只戴藍牙手環出街，由於放在家中的手機收不到手環訊號，即會通知衞生署；剪開手帶亦不可能，因為一剪開程式會發通知到相關通報系統。

在使用的數目方面，由3月19日起計截至昨日，資科辦於機場派發逾34,500條監察手帶，而由3月25日起截至昨日，當局則派發逾1,700個藍牙電子手環。