教育局宣布小四至中二下周一如期復課　可延遲小五呈分試至9月

教育局今日（3日）宣布，小四至中二級別將根據既定時間表於下周一（8日）復課。至於小五呈分試安排，學校可考慮延遲全體小五學生的評核時間至9月份進行，或讓如期復課的學生先在7月份進行評核，並安排受影響學生於較後時間進行補考。

中三至中五已於上月27日復課，學生入校門前需量度體溫。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

爭取高中跨境生本月中到港復課

高中中三至中五上周三（5月27日）率先復課，教育局表示，過去一星期學校整體運作暢順，但鑑於本港仍偶有確診個案，提醒各界必須繼續提高警覺，不可鬆懈，學校亦須繼續切實執行各項防疫措施，包括進入校舍前量度體溫、保持適當社交距離、經常佩戴口罩等；學校可總結過去一星期高中班級復課的經驗，為第二階段復課（小四至中二）做好準備。

發言人表示，跨境學生的復課安排涉及兩地出入境管制、防疫抗疫政策以及交通安排等多個範疇，正緊密與各方協調，包括與本地多區學校商討交通的細節，希望爭取為中三至中五級跨境學生於六月中旬到港復課。

發言人表示，待中三至中五級跨境學生復課安排具體落實後，會汲取經驗及檢討實際運作，並視乎屆時疫情發展、口岸交通、人手等情況，再研究能否為其他年級較低的跨境學童作復課安排。

至於小五呈分試安排，受影響學校可按校本情況，包括未能回港復課學生的人數作特別安排。學校可考慮延遲全體小五學生的評核時間至9月份進行，或讓如期復課的學生先在7月份進行評核，並安排受影響學生於較後時間進行補考。如學校決定延遲全體小五學生的呈分試時間至九月份，有關學校遞交呈分試積分的限期會延至十月二十日。