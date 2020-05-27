教育局：中三至中五順利復課　對穿校服年輕人被捕感憂慮、心痛

中三至中五學生今日（27日）復課。教育局表示，今日聯絡部份中學，得悉學校的整體運作和安排大致良好，並執行多項衞生防疫措施，包括進入校舍前為學生、訪客量度體溫、盡量使用課室的空間、學生活動時保持適當社交距離等。 另外，當局又指今日有身穿校服的年輕人被捕，對此感到憂慮和心痛，呼籲學生珍惜可以回校上課的機會，切勿參與違法或可能危及人身安全的行動。

▼今日復課情況▼

+ 5 + 4 + 3

教育局表示，滿意復課日的整體情況。而教育局局長楊潤雄早前與辦學團體、學校議會及各區中學校長會代表會面，當局區域教育服務處人員亦已與各區中學聯絡，了解他們準備復課的情況，學校的各項防疫措施大致上準備妥當。

當局提醒家長須為子女自備口罩，並每天出門前為子女量度體溫，填寫「量度體溫記錄表」交回學校，子女遇有不適便不應上學。繼中三至中五學生今日復課後，小四至中二、幼稚園高班至小三會分別在6月8日和6月15日復課，教育局強調會繼續與學校保持聯繫，適時提供協助及支援，確保復課順利。

+ 3 + 2

今日立法會恢復《國歌法》二讀，多區有市民聚集抗議，300多人被捕。教育局表示，對於今日在幾區有人非法集結，擾亂公共秩序，並有身穿校服的年輕人被捕，感到憂慮和心痛，呼籲學生珍惜可以回校上課的機會，切勿參與違法或可能危及人身安全的行動。

當局又促學生須時刻以守法和安全為大前提，放學後盡快返回家中，切勿在街上流連或前往可能有危險的地方。