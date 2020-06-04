六四31｜消息：若維園燭光晚會和平無堵路　警方盡量不干涉

今天是「六四」事件31周年，以往每一年不少港人都會到維園參加燭光晚會，悼念1989年在北京被軍方鎮壓而離世的死難者，高呼平反六四。不過，今年警方以疫情及8人「限聚令」仍生效為由，禁止支聯會在維園舉行六四燭光晚會。 消息指，警方今日將會派出2,000警員執法，但認為過去多年的六四集會都是和平進行，今晚如有人到維園悼念，只要是和平進行，沒有堵路等情況，警方盡量不干涉。

2019年，支聯會在維園舉辦六四三十周年悼念晚會。 （資料圖片／余俊亮攝）

維園六四集會是香港集會自由指標，30年來經歷無數風風雨雨，卻仍風雨無間。惟今年31周年時，因新冠肺炎疫情及限聚令，首次被禁止舉行。支聯會主席李卓人批評政府「借疫打壓」，但會堅持以8人一組、相隔1.5米的方式進入維園，繼續舉行周年悼念會；同時亦呼籲遍地開花燃點燭光，毋須必要到維園。

消息指，警方認為維園六四晚會是標誌性日子，過去多年來都是和平進行，今晚若有人到維園悼念，只要是和平、有秩序進行，沒有堵路等情況，警方盡量不干涉。

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警將嚴防有人走出維園遊行 或會拘捕

不過，消息人士稱，警方基本上不會干涉維園內的人士，但會嚴防有人走出維園並舉辦遊行，各警區會密切留意區內情況，若發現有超過8人聚集，會先作出勸告；如違反限聚令人士不理會，則會發告票；若屆時出現超過50人的聚集，或會以非法集結拘捕。消息稱，警方今晚部署2,000警力，繼續採取以快打慢策略，防止群眾聚集。