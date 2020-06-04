港版國安法｜移民公司稱查詢人數增二至三倍　台灣及葡萄牙受歡迎

全國人大會議通過訂立「港版國安法」，引起西方國家注意，英國首相約翰遜擬延長持有英國國民海外護照（BNO）的港人簽證留英期，由半年增至一年，並讓BNO持有人可在當地工作，成為取得公民資格的途徑。 環凱移民顧問公司董事張家禧今日（4日）表示，近期查詢投資移民人數上升兩至三倍，不少港人都退而求其次，選擇移民至台灣及葡萄牙，而非傳統移民大國。張又指出，即使英國擬讓BNO持有人可在當地工作，但當地「唔容易搵工」，建議港人審慎計劃。

英國首相約翰遜擬延長持有英國國民海外護照（BNO）的港人簽證留英期，由半年增至一年，並讓BNO持有人可在當地工作，成為取得公民資格的途徑。（資料圖片）

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

+ 9 + 8 + 7

張家禧接受港台訪問時表示，經過一年社會事件，查詢投資移民的人數的確有所上升，而人大宣佈就「港版國安法」立法後，由平均每日10個查詢，增加至30至40個，「查詢得嘅都係有心，符合條件就付諸實行」。

「當地失業率唔低，要搵好工唔易」

張又表示，美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及英國等都是傳統受歡迎的投資移民國家，惟近年部份收緊移民政策，不少人都退而求其次，例如台灣投資移民約600萬新台幣（折合約155萬港元），葡萄牙須50萬歐元（折合約433萬港元）買樓，相比起英國入場門檻約200萬英鎊（折合近2000萬港元）便宜。

對於英國擬批准持BNO港人留英一年，及可在當地工作，張家禧指出，若不選擇投資移民，是有助港人慢慢鋪路定居，但是否有效仍見人見智，「首先你要先搵到嘢做，當地失業率唔低，要搵好工唔易，可能到最後又選擇返香港」。