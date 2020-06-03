【移民葡萄牙】黃金簽證申請門檻低　入場費300萬5年可申請永居權

葡萄牙的黃金簽證申請門檻，相比起其他移居歐洲國家的簽證為低。近日「移民」一詞在網絡的搜尋次數大增，若打工仔有意移居海外，葡萄牙說不定是值得考慮的一個地方。

近月移民議題再次成為城中熱話，不少港人在政局不穩及經濟前景不明朗下，希望利用有限的資金尋求較低成本的移民方案，當中歐洲國家葡萄牙的「黃金簽證」是除亞洲地區外最受港人歡迎的移民計劃之一。

「黃金簽證」（Golden Residence Permit Program）是葡萄牙2012推出的移民計劃，非歐盟國家公民在葡萄牙投資合資格項目，可取得葡萄牙居留權。（ Ricardo Resende／Unsplash）

葡萄牙黃金簽證簡介

為解決2010年歐債危機，葡萄牙於2012年公佈「黃金簽證」（Golden Residence Permit Program），讓非歐盟國家的人以買樓或金融投資獲得居留權，刺激當地經濟。

由於申請葡萄牙「黃金簽證」的條件相對寬鬆，沒有學歷及工作要求，其中一個最簡單的做法是在當地購買35萬歐元（約300萬港元）的房地產物業，而且5年內每年平均住7日即可申請永久居留權，之後便能入籍葡萄牙並取得歐盟護照，甚至經愛爾蘭直通英國，或以歐盟公民的身份移居其他歐盟成員國。

申請黃金簽證5大條件（按圖了解）：

+ 2

1. 年滿18歲 2. 投資合資格的項目 3. 無犯罪紀錄 4. 非歐盟國家居民 5. 取得有效神根簽證

葡萄牙黃金簽證申請門檻

比起移居歐洲其他國家的門檻，葡萄牙黃金簽證的申請資格算是較低，最低的要求是申請人只需以35萬歐元（約300萬港元）在當地置業，便合資格申請這證。不過得留意，由2021年起，在葡萄牙首都里斯本及城市波爾圖裏置業，將不再納入簽證之中，即是申請人要在這兩個城市之外的其他城市置業，才合乎申請資格。

申請黃金簽證主要條件（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

1. 購買35萬歐元（約300萬港元）的房地產物業，樓齡達30年以上或位於市區重建區（2021 年開始購買首都里斯本和波爾圖的房地產不再獲得黃金簽證） 2. 購買50萬歐元（約430萬港元）的房地產（2021 年開始購買首都里斯本和波爾圖的房地產不再獲得黃金簽證） 3. 投資35萬歐元（約300萬港元）到法定基金 4. 投資35萬歐元（約300萬港元）在總部設於葡萄牙的公司，並創造5個永久性工作崗位 5. 創造10個工作崗位 6. 投資35萬歐元（約300萬港元），用於公共或私人科學研究機構進行有關國家科學或技術體系的研究活動 7. 投資25萬歐元（約215萬港元），用於投資藝術作品、支持藝術、重建或翻新國家遺產等工作 8. 投資100萬歐元（約860萬港元）的金融資產

葡萄牙黃金簽證優勢

申請葡牙黃金簽證的最大優勢，就是申請人在當地的居住要求（俗稱「移民監」）很寛鬆，而且只要在5年內滿足居住要求，便合資格申請在葡萄牙的永久居留權，因此近年成為不少有意移居海外人士會考慮的目標。

葡萄牙黃金簽證優勢（按圖了解）：

+ 3 + 2

1. 豁免進入葡萄牙的居留簽證 2. 在申根地區旅行免簽證（歐洲26個申根成員國） 3. 可攜帶家庭成員：配偶及18歲以下的未婚子女；18歲以上未婚並全日制在讀，且經濟上依賴於父母的子女；主申請人及其配偶雙方父母 4. 居住要求: 第1年住滿 7 天；第2和第3年合共住滿 14 天；第4和第5年合共住滿 14 天 5. 居住滿5年，即可申請永久居留權（需要通過葡萄牙語A2等級考試）

（資料來源：葡萄牙政府網站、global citizen solutions）

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