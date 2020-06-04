助理校牧邀男生長洲宿營　期間同床兼手淫　認非禮等罪候判

一名中學助理校牧，透過課外活動認識校內一名15歲男生，並成為對方的教父，惟他邀男生到長洲進行兩日三夜宿營時，卻趁機侵犯男生，包括摸男生的下體及著男生幫他手淫。助理校牧後來不滿男生不理他，更威脅公開男生的裸照，及會稱男生打算相約其他男子發生性關係。助理校牧今（4日）在區域法院承認向16歲以下的兒童作出猥褻行為、非禮、刑事恐嚇共3罪。法官決定先為他索背景報告及心理報告，案件押後至本月24日判刑。

29歲被告，案發時是事主所讀學校的助理校牧，後來亦成為事主的教父，他在區域法院承認非禮等罪。(資料圖片)

29歲被告被控於2017年8月8日至9日在長洲兩度非禮X，以及在2018年11月1日至2019年2月7日恐嚇X，即威脅會使他名譽受損。辯方求情時透露，被告為社工系的碩士生，現時已完成課程，正等候最終成績。

宿營首晚房內只得一張床

案情指，被告在事主X的學校擔任助理校牧，被告與X透過課外活動認識對方，並會用WhatsApp聊天，後來被告更成為X的「教父」。被告及後邀請X及其兩名同校同學到長洲，進行為期3日2夜的宿營，但兩名同校同學在宿營第二天才會抵達，涉案房間內只有一張床。

趁X洗澡拍下裸照

在2017年8月8日，即宿營首天，被告在X洗澡時走進浴室，並拍下X的裸照，X叫被告停止，又著他刪去照片。二人晚上同床共眠時，被告又突然從後攬著X，並伸手進其褲內摸他下體及幫他手淫。X感到害怕及不知所措，後來亦應被告要求幫被告手淫。

X事後感沮喪決定絕交

翌日早上，被告再在房內伸手進X褲內摸他下體，二人及後一起進浴室各自自瀆至射精。X事後沒將事件告知任何人，但他感到沮喪並決定與被告絕交，及停止參加課外活動。

被捕後反指X誘惑在先

被告約1年後辭職，並透過WhatsApp威脅要公開與X的關係，以及會將X的裸照上傳到社交媒體，並會稱X打算約男性出來發生性關係。X感到害怕並將事件告知父親，事件報警處理。被告警誡下反指是X摸他下體誘惑他，後來因X不理他，他感到生氣，才會威脅X。

案件編號：DCCC7/2020