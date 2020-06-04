小四至中二下周一復課　教育局籲家長提醒子女勿參與違法活動

全港學校自上月27日起分階復課，繼中三至中五生重返校園後，小四至中二於下周一（8日）復課。教育局副秘書長杜永恒今日在官方網誌撰文，提醒即使疫情緩和下，各人不能掉以輕心，建議家長協助子女建立衛生防護的習慣。杜又呼籲家長多與子女溝通，提醒他們在放學後或非上課日，避免到人多擠擁的地方，以及切勿參加危險或違法的活動，時刻以自身安全、健康及前途為重。

呼籲家長多與子女溝通 下課後避到人多地方

教育局副秘書長杜永恒今日在官方網誌「局中人語」發表文章指，即使疫情有緩和跡象，各人不能掉以輕心。他指，教育局暫時實行半日上課，亦已向學校發出復課指引，要求校方全面清潔及消毒校園，以確保學生在安全衞生的環境下學習。

杜永恒續指，在學校作好防疫準備時，家長亦應緊密配合，協助子女順利重投校園生活。杜建議家長應提醒子女在公共交通工具上、街道上及校園內時刻佩戴口罩；敦促子女在日常生活細節上注意衞生程序，例如進食前、觸碰口罩後、如廁後都要徹底清潔雙手；以及重新編排子女的作息時間，建立健康的生活規律，包括學習、用膳、運動、遊戲時間等，確保子女有充足睡眠。

另外，杜指，能順利復課，實在得來不易，「先決條件是提供及維持一個安全、平穩和寧靜的學習環境。」他呼籲家長多與子女溝通，提醒他們在放學後或非上課日，避免到人多擠擁的地方，以減低感染風險，以及切勿參加危險或違法的活動，時刻以自身安全、健康及前途為重。