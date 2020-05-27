復課｜中學校長：首日大致順利　向學生及教職員派出廿多口罩　

全港學校即日起分階段復課，中三至中五今日（27日）率先復課。廠商會中學校長麥耀光表示，復課首日大致順利，未有發生特別情況該校今日共有24名學生缺席，當中大部分為家庭原因或身體不適，有4名學生仍處中國內地或正接受家居隔離，今日未能順利上學。 校方又指，有少量教職員及學生需領取學校備存的口罩，整個早上只派出約20多個口罩；有學生表示帶口罩感到焗促，但因應教育局要求，教師及學生在上課期間均需佩戴口罩。 對於有學生今日再校內展示標語表達訴求，麥耀光強調不希望政治議題干擾校園，校園內亦不應遭受太多外間滋擾；學校亦不應打壓學生的價值觀，而應引導學生。

廠商會中學有學生計劃參與罷課，早上在學校操場舉起「光復香港 時代革命」旗幟。（歐嘉樂攝)

廠商會中學有兩名學生早上8時許回校後，坐在操場的凳上並舉起「光復香港 時代革命」的旗幟表達訴求（見另稿）。麥耀光指，對罷課的看法是保持平常心，放置椅子在操場上是希望避免學生進行球類活動；上午巡視課堂後，上述學生整個早上均在上課，他有表達訴求的自由，但表達訴求的同時不應干擾學校運作。

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麥耀光強調，學校不應打壓學生價值觀，而應引導學生；校園內不應遭受太多外間滋擾，學校面對外間滋擾的時候，學校應應秉持教育專業，不論政治立場，教師不應強加個人價值觀到學生身上。

學生指帶口罩感焗促 校方向學生派出20多個口罩

課堂情況方面，麥耀光留意到大部份學生均留心聽書，遵守秩序保持社交距離，另外只有少量教職員及學生需領取學校備存的口罩，整個早上只派發約20多個口罩。

雖然有學生表示帶口罩感到焗促，但校方解釋，舉動只因應教育局要求，教師及學生在上課期間均需佩戴口罩。