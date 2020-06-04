網民發起「和你Lunch」　籲市民出席六四悼念活動

全國人大會議於5月28日通過「港版國安法」，適逢「六四事件」31周年，以及立法會續審議《國歌條例草案》。本港今日（4日）有市民於九龍站圓方舉行「和你Lunch」，反對在港實施「港版國安法」，並呼籲市民今晚六出悼念活動。

17歲的參與者李同學認為，香港人現時在極權的政府下，為民主自由抗爭的情形，與當時相似。（歐陽德浩攝）

繼昨日（3日）葵芳新都會廣場「和你Lunch」後，有網民號召今日下午1時15分，於西九龍圓方廣場舉行「和你Lunch」，或因地點的公布時間倉促，現場並無警員或保安巡邏。

學生認為六四與目前香港情況相似

17歲的參與者李同學表示，活動參與人數的多少，並不影響宣傳效果，希望讓更多人出席今晚的維園悼念活動。

今日下午1點15分，有約四名示威者在圓方商場遊行及高呼口號，途中有數名市民和應。其後，示威者轉移至露天平台，繼續呼叫口號、高唱「願榮光歸香港」，呼籲市民今晚集合到維園悼念六四。活動引來鄰近約30名食肆顧客圍觀，亦有約10多的市民和應。直至下午約2時許，示威活動維持約1小時後，示威者和平散去。

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