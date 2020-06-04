新冠肺炎｜祿泉樓再多一人初步確診　憂喉管傳播疏散10及12室居民

沙田瀝源邨祿泉樓再多一人初步確診，患者是一名72歲男子，若他最後確診，祿泉樓的染疫居民將增至7人。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示，連同較早前的個案，祿泉樓已有三戶住於12室單位的人士確診或初步確診，為安全起見，會疏散祿泉樓12室及10室的居民，料涉及人數不足100人。

政府將疏散祿泉樓12室及10室的居民，料涉及人數不足100人。（黃金棋攝）

初步確診老翁患長期病

張竹君說，今早祿泉樓再多一人初步確診，患者是72歲老翁，有糖尿病、高血壓等長期病患，與太太及女兒同住。

患者在6月1日已留樣本，當時病毒檢測結果為陰性，但昨日（3日）出現低燒，今日到急症室求醫，至今已初步陽性，太太及女兒暫無病徵。張竹君說，他在5月30日曾與朋友會面數分鐘，大家都有佩載口罩。

瀝源邨祿泉樓有多名警員戒備，並拉起封鎖線。而對出的禾峯街一段已暫停封閉不准車輛駛入，亦有至少5輛旅遊巴停在路旁，相信是接載居民離開。（黃金棋攝）

不能排除喉管是傳染途徑

環境局副局長謝展寰說，今日初步確診的人士，同樣居於12室，居於早前確診的夫婦（懷疑源頭）單位上面。她說，至今12室已有三戶確診或初步確診，有關單位座向一樣，並使用一條渠接駁，除了早前估計經環境因素傳染外，不能排除喉管是另一傳染途徑。

此外，在瀝源邨群組中，亦有確診住戶居住在祿源樓10室單位。謝展寰指，根據圖則，10室單位的坐廁有氣喉接連，雖然機會不大，但不能排除病毒由12室傳至10室，故建議一併疏散10室，認為做法會相對安全。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

+ 9 + 8 + 7

接受14天檢疫

張竹君說，與專家討論後，認為疏散10室及12室的住戶較「隱陣」，他們將會到檢疫中心接受14天隔離，若出現病徵將會隔離治療，之後將會派員為單位做詳細檢查，包括喉管等，以了解單位是否有問題。

記者下午五時到瀝源邨祿泉樓視察，附近有多名警員戒備，並拉起封鎖線。而對出的禾峯街一段已暫停封閉不准車輛駛入，亦有至少5輛旅遊巴停在路旁，相信是接載居民離開。

瀝源邨祿泉樓有多名警員戒備，並拉起封鎖線。而對出的禾峯街一段已暫停封閉不准車輛駛入，亦有至少5輛旅遊巴停在路旁，相信是接載居民離開。（黃金棋攝）

不願上鏡的張小姐為祿泉樓居民，但並非居住於須撤離的10或12室。她坦言「無得話驚唔驚」，因第一名患者估計於4月已發病，亦到過瀝源邨其他地方，如商場等，認為亦「避無可避」。她又直指不想撤離到檢疫中心，因「好麻煩」，現時亦未有搬離祿泉樓的打算。