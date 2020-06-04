詐騙300萬元貨款後謊稱「已死於新冠肺炎」　上海淘寶店主被批捕

上海市一名淘寶店主呂某在詐騙了300多萬元（人民幣．下同）貨款之後，為了逃避責任，假扮店員向受害公司發消息，謊稱自己已死於新冠肺炎。惟受害公司並未取信，隨即向警方報案。目前呂某已被批准逮捕。

上海青浦檢察院透露，呂某是一名27歲女子，在淘寶網開設了寵物食品網店。2019年上半年，她從國外訂購了一批價值200多萬元的寵物食品。同年9月，呂某將這批食品預售，但食品在清關時被扣押，導致呂某無法按時發貨，參與預售的客戶紛紛投訴索賠，於是呂某將手上的流動資金全部用於賠償。

女子詐騙300萬元貨款後謊稱自己已經死於新冠肺炎，目前已被批捕。（示意圖／資料圖片）

為了維持經營，呂某繼續從國內公司購買貓糧，用微信向受害公司銷售員確認貨品價格，再將偽造的轉帳截圖發給對方，由於呂某是老客戶，公司疫情期間又不方便查帳，於是收到截圖後就聯繫倉庫發貨了。呂某自己也沒想到，第一次嘗試就成功騙到貨，便一直用這個方式下單。

直到該公司發現第9筆訂單的87萬元款項並未到賬，便開始向呂某催收貨款，但呂某百般拖延，藉口銀行轉帳延時，後來又說自己回北京後被隔離，最終乾脆發消息稱：「你好，我是呂老闆的員工，呂老闆已死於新冠肺炎。」銷售員震驚之餘心生疑慮，查帳後才發現，從去年12月開始的9筆款項全部沒有到帳，於是報警。

上海青浦檢察院指出，呂某以非法佔有為目的，在沒有實際履行能力的情況下，全部或部分偽造轉帳截圖，誘騙對方當事人繼續履行合同，詐騙數額特別巨大，其行為已涉嫌合同詐騙罪。由於呂某在本案立案前已退還40萬餘元貨款，因此，本案合同詐騙金額認定為260萬餘元。日前，呂某已被該院批准逮捕。

（澎湃新聞）