學生涉襲便衣警案　警員承認為保自身安全　執勤未戴委任證

學生涉用胡椒噴劑襲便依警案續審，辯方質疑警員昨指被告曾說：「啲嘢同條皮帶係人地畀我架」等招認口供不可信，指警員既沒有記下，過往亦未有提及，質疑警員「作口供」，警員否認。另一警員作供時，承認案發時未有配戴委任證，並稱當時情況不容許，亦承認為保自身安全而不戴。律師又指，被告被捕後曾遭軍裝警用警棍毆打，送到警署更有頭暈及作嘔情況，被告母親聽到亦忍不住在旁聽席上哭了起來。裁判官把案押後至7月2日以決定是否接納被告的招認口供。

被告趙駿賢否認襲警等4項罪名。(呂樂謙攝)

被告趙駿賢，22歲，報稱學生但據稱現休學，共被控 4 罪，包括2項在公眾地方管有攻擊性武器罪、1項襲警罪和 1 項無牌管有無線電通訊器具罪。

承認口供紙未提及警誡

辯方今日繼續盤問警員鄧永全，鄧承認他在早前的口供紙裏沒有提及警誡被告，亦沒有詳細紀錄警員追捕被告時曾叫被告「唔好走」，及被告稱：「啊Sir 我唔跑，無力啦。」等話。

憑觀感判斷是否要記錄

辯方質疑警員誇大其詞，警員不同意，指他不會每次盤問都需要警誡，亦不會紀錄案發過程中每個細節和每句話，會憑個人觀感判斷是否重要及需否記錄。辯方質疑警員同時追捕四名衣著相似的黑衣人，警員竟沒紀錄被告右手持有胡椒噴劑，質疑警員「作口供」，警員否認。

警員認為保障自身安全不戴委任證

其後控方傳召警員董致言作供。董承認執行任務時沒有帶委任證，又稱當時情況不容許，為保障自身安全而不帶上委任證。董亦指當被告到達警署會面室時，曾表示頭暈作嘔，他亦有提供嘔吐袋與被告，否認罔顧被告的傷勢，又指沒有見到被告被毆打，又指被告可以投訴。

被告母親庭上落淚

辯方陳詞時稱，被告曾遭兩名軍裝警員以警棍襲擊，被告亦未有承認「D 野同條皮帶係人地比我嘅」等話，要求法庭不要接納為證供。

律師提及被告曾受襲及在警署內頭暈作嘔時，被告母親在旁聽席聽到後不禁落淚，要被告和在場人士安慰。裁判官最終把案押後至7月2日，以決定是否接納被告的招認證供；被告准繼續保釋。

案件編號：ESCC2523/2019