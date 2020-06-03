學生涉胡椒噴劑襲便衣警　事主被指未戴委任證　答：唔係點查案啊

去年11月有網民發起「大三罷」行動，一名警長早上在灣仔區作便衣巡邏時，疑遭黑衣人用胡椒噴劑襲擊，他之後在附近截到一名22歲學生，並在學生身上搜出胡椒噴劑及伸縮棍等。男生被控襲警等4罪，案件今(3日)在東區法院開審。警長出庭作供時，被辯方質疑他當時未有掛上委任證，警長即反駁說便衣巡邏時不會戴證，更直言：「唔係點查案啊。」惟在辯方指警長應知當時在執行職務，警長即改口稱因時間緊迫，又說：「唔知委任證放咗係邊。」

被告趙駿賢否認襲警等4項罪名。(呂樂謙攝)

被告趙駿賢，22歲，報稱學生，據悉現正休學，被控2項公眾地方管有攻擊性武器罪、1項襲警罪和 1 項無牌管有無線電通訊器具罪，指他在2019 年 11 月 11 日，在灣仔愛群道 18 號伊利沙伯體育館外，管有 1 支含有nonivamide的胡椒噴劑、1 支伸縮棍及 1 個含有煙火物質的圓棒狀物體，及無適當牌照而管有 1 部無線對講機；襲警罪則指他在灣仔日善街近祥德里交界，襲擊正執行職責的警長 A。

突覺面頸刺痛

警長A供稱，當日警方接報有人將於灣仔堵路發動三罷行動，他與數名警員被指派到附近作便衣巡邏，早上7時15分，他得知有黑衣示威者在附近堵路，便與其他幾名警員落車掃蕩，在祥德里和日善街交界發現6名全黑裝、戴面罩的人士向他跑去。A 即拿出警棍戒備，並試圖用雙手攔截其中一名示威者（即本案被告），糾纏之間A感到頸和面刺痛，該名示威者則成功擺脫。A繼續追捕，在伊館門外追及該名示威者，並將他制服在地。

否認怕被投訴不戴委任證

辯方盤問時指A在該行動時無配戴警員委任證，A直言便衣巡邏時不會戴，又稱：「唔係點查案啊。」辯方續問A當日落車掃蕩時應知道需要執行任務，質疑他仍不戴上委任證。A沒有直接回答，又反問辯方：「你有無睇過閉路電視先？」在律師再三追問下，他承認當時沒有戴證，並解釋因時間緊迫，後來又改口說：「唔記得委任證放咗係邊。」引來旁聽席一陣笑聲。辯方隨即指，A不配戴委任證是害怕被投訴，A否認。

A稱並不憎惡黑衣人

律師又問A對黑衣示威者的印象，A稱並不憎惡黑衣人，但承認香港近半年「好亂」，更反問辯方：「你唔同意啊？」A堅稱他沒有指罵黑衣示威者，如果有懷疑會先調查，後拘捕。辯方又問A是否同意被告並無任何動作令A當天感到疼痛；A不同意，但承認當日沒有見到被告的動作。

案件下午續。

案件編號：ESCC2523/2019