新冠肺炎｜專家相信祿泉樓喉管播毒機會不大　料陰轉陽陸續有來

新型冠狀病毒疫情反覆，本港今日（4日）新增五宗輸入個案，以及一宗本地初步確診個案，本地個案患者是居於瀝源邨祿泉樓的72歲老翁。他是該大廈第七人受感染，與早前確診的兩組患者，均住在祿泉樓12號單位，另外一宗個案住在相鄰的10號單位。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌及醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超均認為，祿泉樓患者經接觸傳播的機會較喉管傳播高。梁指出，由於八樓的確診者涉及至少三個單位，他們的喉管並非共通，不可能經喉管感染病毒。他建議衞生防護中心為全幢大廈的住戶進行醫學監察，而針對部分高危住戶，則可考慮要求他們接受強制家居檢疫。 男患者在本月1日的深喉唾液檢測結果陰性，但今日結果初步陽性。梁解釋，新型肺炎的潛伏期大多數在一至兩周，他估計確診個案仍然陸續有來，兩周後的檢測或能找出更多患者。

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衛生防護中心疏散10號和12號單位住戶

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，72歲男患者與早前確診的兩組患者，均住在祿泉樓12號單位，另外一宗個案住在相鄰的10號單位。他是該大廈第七人受感染，據了解，早前已確診的住戶分別住在七樓、八樓和十樓，其中八樓已有四人確診。

環境局副局長謝展寰表示，10號單位和12單位的糞渠分開，但兩個單位的廁所有氣喉連接，或成為連接兩個單位的通道。他強調，倘氣喉運作正常，不會成為傳播病毒的渠道；但如果喉管有改裝或損毀，便不能排除其傳播病毒的可能性。為安全起見，衞生防護中心決定疏散所有10號和12號單位無病徵的住戶，到檢疫中心隔離檢疫14天，合共有20多戶、不足100人。

▼限聚令升級延長▼

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梁子超認為不需要全幢撤離 高危住戶可家居檢疫

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，由於八樓的確診者涉及至少三個單位，他們的喉管並非共通，因此不可能經喉管感染病毒，而暫時亦未有環境證據顯示喉管帶有病毒。他認為群組感染未必涉及喉管，「但係世界乜都有可能，要求兩個號碼單位撤離都已經比較安全，唔駛全幢撤離。」

他指出，患者或透過接觸同一物品受感染，所以其他單位住戶的感染風險也非特別低。他建議衞生防護中心為全幢大廈的住戶進行醫學監察，而針對部分高危住戶，例如單位鄰近確診者的住戶，則可考慮進行強制家居檢疫。他續稱，所有祿泉樓住戶在兩周內不應參與任會聚會，從事高危職業，如院舍、紀律部隊等住戶亦應暫停上班，直至兩周後檢測再次陰性。

對於72歲男患者在本月1日的深喉唾液檢測結果陰性，至今日發微燒送院後結果初步陽性，梁子超不感意外。他稱，由於新型肺炎的潛伏期大多數在一至兩周，假如住戶被第1084宗個案等人傳染，也不會即時發病。他估計確診個案仍然陸續有來，兩周後的檢測或能找出更多患者。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，祿泉樓群組經接觸傳播受感染的機會較大。