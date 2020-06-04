新冠肺炎．6.4｜瀝源邨祿泉樓12及10室居民須撤離　隔離14日

本港新冠肺炎疫情反復不定，今日（4日）祿泉樓新增一宗確診個案，另有五宗新輸入個案。由於祿泉樓3宗確診個案均住於12室同一座向，衛生署宣布將安排近百名居於10室和12室的居民撤離往檢疫中心隔離14日，同時檢查喉管。當局指，現時沒有證據顯示是喉管傳播病毒，但安全起見安排部份居民撤離，並於黃昏安排旅遊巴接走隔離居民。 有受訪者提供祿泉樓其他單位的廁所原裝喉管，從相中可見喉管設計與其他一般住宅無異。

▼祿泉樓部份居民強制隔離▼

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【21:20】漁護署「動物管理科」人員，於祿泉樓帶走兩籠物品，記者所見，有一籠是倉鼠，相信是撤走住戶的寵物。

【19:52】衛生防護中心表示，祿泉樓72歲長者由初步確診轉為確診個案，連同五宗輸入個案，今日合共新增六宗確診個案。

【19:44】約載有30名祿泉樓居民的第三輛旅遊巴亦已開出，當區區議員岑子杰估計，現時剩餘少量居民未撤離。

【19:19】祿泉樓離撤離居民陸續登上旅遊巴，第二輛約載有10多名居民的旅遊巴亦已開出，居民開始登上第三輛旅遊巴。

【18:37】住於祿泉樓低層的住戶伍太並非今次需要撤離的10室及12室居民，她表示近日出入時亦見到有防護衣人員於大廈消毒，自己出入時會盡量小心，不會隨處觸摸及會帶備消毒紙巾等。伍太表示，目前自己所住的單位不需要撤離，仍會繼續如常居住，「我係住呢度，邊有地方走」，但如果日後政府要求其他單位居民亦要撤離，自己亦會聽從安排。

【18:36】接載約10多名撤離祿泉樓居民的小型旅遊巴已開出，前往檢疫中心，另有一名老翁以擔架抬上救護車。

▼祿泉樓非撤離單位廁所原裝喉管▼

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【18:22】約十名祿泉樓居民在穿上全套防護衣人員的協助下，開始登上旅遊巴。

【17:41】不願上鏡的張小姐為祿泉樓居民，但毋須撤離。她坦言「無得話驚唔驚」，因第一名患者估計於4月已發病，亦到過瀝源邨其他地方，如商場等，認為亦「避無可避」。她又直指不想撤離到檢疫中心，因「好麻煩」，暫時未有打算搬離祿泉樓。

【17:34】收集居民樣本方面，張竹君指有6戶未能接觸，曾於日間和夜晚上門拍門，仍無法聯絡住戶，不知對方是否已離港、搬走或入住老人院。

【17:31】張竹君指，由於病毒有潛伏期，即使檢測結果陰性亦要警惕，呼籲市民若身體不適去醫院測試，並於兩周後再檢查，因為潛伏期14。另外，衛生署已向沙田救護站派發樣本樽收集深喉唾液作檢測，全部陰性；另稱不會撤離有祿泉樓居民。

【17:22】陳啟霖稱，若發現喉管有臭氣等，會安排檢查維修，又指全部氣喉接駁良好，有用英泥加固。

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【17:05】瀝源邨祿泉樓有多名警員戒備，並拉起封鎖線。而對出的禾峯街一段已暫停封閉不准車輛駛入，亦有至少5輛旅遊巴停在路旁，相信是接載居民離開。

【16:58】曾與確診者接觸的救護員，抗體測試陰性，昨日發燒、頭痛、肺X光片清晰，狀態似剛感染病毒的病人。

【16:52】張竹君稱，祿泉樓有15層，連同其他需撤離的住戶，涉及不足100人。她又指，懷疑源頭的12室單位於中層。

【16:44】房署物業管理總經理陳啟霖稱，會檢查各單位渠位，大部份單位渠管目測正常。將會為整棟祿泉樓渠管作檢查，未有證據證明渠管散播。

【16:42】謝又指，由於12室與10室有氣喉連接，因此安排10室單位撤離，認為病毒傳播有多種途徑，呼籲市民做足防疫措施。

【16:39】環境局副局長謝展寰表示，當日視察4個懷疑被感染單位氣喉、氣窗沒有明顯損毀，同層單位系統並非使用同一喉管，最可能是環境因素傳染，包括大廈大門、信箱透過接觸傳播，為保險起見於渠口收集樣本但並無發現。連同源頭單位，同一座向、同一條渠，令局方不能排除喉管是傳播途徑，以詳細檢查和消毒。

【16:34】今日新增5宗輸入個案及一宗初步確診個案，一名72歲男士檢測6月3日出現低燒，今日因身體不適入院，他所住的單位是12室，而有3個12室單位受影響。另外有一個10單位個案。張竹君表示，已疏散10及12室單位到檢疫中心隔離14日，之後再詳細檢查喉管等問題。

【16:30】衛生署要求瀝源邨祿泉樓所有12室居民撤離往檢疫中心。

【15:41】據悉，今日本港至少五宗輸入個案。

【15:00】據了解，今日衞生署衞生防護中心將召開疫情記者會，交代瀝源邨檢測情況。

【13:30】據了解，瀝源邨祿泉樓再多一人初步確診，患者是一名72歲男子。

【08:00】截至周四（4日）上午8時，全國確診病例84,602宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,824宗，累計境外輸入1,762宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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