新冠肺炎｜衞生署辦講座教瀝源居民防疫　長者：幾十歲人驚嚟冇用

本港新冠肺炎疫情持續，沙田瀝源邨出現小型爆發，祿泉樓累計達6人受感染。衞生署今日（3日）下午在民政事務總署瀝源社區會堂舉辦講座，教導居民預防新冠肺炎。 有居住在祿泉樓的市民指，衞生署的講座未提到清潔室內，認為戴口罩及勤洗手便足以應付；亦有長者服務中心職員專程參與講座了解長者近況，更指邨內的鼠患問題嚴重，卻一直未得以解決。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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衞生署今日下午在瀝源社區會堂舉辦講座，教導居民預防新冠肺炎講座，僅限邨內居民及社福機構參與。（歐陽德浩攝）

衞生署今日（3日）下午在瀝源社區會堂舉辦講座，教導居民預防新冠肺炎講座，僅限邨內居民及社福機構參與。講座吸引約20名居民參與，當中以長者為主。

講座單張的內容指，市民應減少外出及避免聚餐等社交活動，盡量與他人保持適當的社交距離；亦指時刻保持個人和環境衞生，為預防個人感染和防止社區擴散的關鍵。

衞生署今日下午在瀝源社區會堂舉辦講座，教導居民預防新冠肺炎講座，僅限邨內居民及社福機構參與。（歐陽德浩攝）

長者誤以為每戶只需一人遞交樣本瓶

年約80歲、與兒子同住在祿泉樓的鄧婆婆說，「有時啲嘢都唔到你擔心，幾十歲人驚嚟都冇用，感染咗咪驚囉。」她又指「年紀大、懶得行」，平日除了飲茶外甚少離開家門，認為平時升降機的乘搭人數少，風險不大，戴口罩及勤洗手便足以應付。

她坦言，平日僅透過收音機獲取資訊，當得悉有住戶受感染後，只打開窗戶通風，並沒有在家中消毒，亦指衞生署的講座未提到清潔室內。她續指，今早才遞交唾液樣本瓶，「開頭又話兩個人住，交一個人（樣本）就得，後期先話要交晒咁多人。」但她表示，當得知兒子的樣本正常感到安心，「起碼唔使俾人隔離先啦。」



彭女士指邨內的鼠患問題嚴重，或可能影響居民健康，卻一直未得以解決。（歐陽德浩攝）

服務中心負責人指區內鼠患嚴重

長者服務中心負責人彭女士指，參與講座目的為關注長者的狀況，亦了解到他們目前的擔心。她期望能從講座獲取最新的疫情消息，卻被職員告知衞生署的記者會將會公布。她透露，中心現時已暫時停業，希望疫情緩和後恢復營業。

她又指，「衞生署個講座有好過冇，起碼有渠道教長者衞生。」她認為，僅得居民關注衞生並不足夠，政府各部門應通力合作，並指出邨內的鼠患問題嚴重，或可能影響居民健康，卻一直未得以解決。

