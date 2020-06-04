新冠肺炎｜祿泉樓有住戶曾修補浴室天花　測量師指污水或滲漏播毒

新冠肺炎疫情持續，沙田瀝源邨祿泉樓今日（4日）再有一宗初步確診個案，患者為一名72歲男子居於12號單位，累計祿泉樓有6宗確診及1宗初步確診個案。衞生署將疏散全棟10號及12號單位的住戶。 《香港01》接獲多張由祿泉樓住戶提供的廁所喉管相片，測量師何鉅業指，該住戶的喉管經過翻新，認為問題不大，惟天花板曾進行修補或有污水滲漏，有機會成為傳播途徑之一。建築師關兆倫亦指，有關喉管未見切斷，要視乎有否傳出異味。

根據居於祿泉樓單位的住戶向《香港01》提供廁所內喉管圖片，測量師何鉅業指圖中的喉管簇新，相信曾經進行翻新，而喉管及座廁的外壁亦不見水跡，喉管應該未有破裂。

污水或經天花滲漏到樓下單位

不過，他續指該單位浴室內天花曾進行修補，惟修補部分不完整，亦不符合標準，而圖中更可見修補範圍有滲漏痕跡。他指，污水有機會經由樓上單位的地板滲漏到樓下單位的天花板，或成另一個播毒途徑。建築師關兆倫指出，相中的照片有別於上次大埔富亨邨亨泰樓的情況，喉管未見切斷，亦不見有明顯毀損，認為要到現場作詳細檢查，包括檢視廁所是否有異味等，才能了解喉管是否有問題。

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70至80年代公屋多採用氣喉相連設計

何鉅業指，於70至80年代公屋多採用背靠背的廁所設計，為減少建築空間會採用氣喉相連的設計。由於氣喉連接座廁，若喉管出現破損，容易令病毒流通於兩個單位之間。他續指，部分舊式公屋的排污渠為鐵喉，生銹後容易滲漏，提醒住戶應多加留意。此外，他又說住戶可留意喉管有否傳出異味及渠管外圍有否出現滲漏痕跡，若有應盡快進行檢查。

沙田瀝源邨祿泉樓多個確診個案分別居於10號及12號單位，環境局副局長謝展寰今日指，由於10號單位及12號單位座廁的氣喉相連，故為安全起見安排全棟兩個單位的住戶疏散。