六四31｜大批市民進入維園　天后、銅鑼灣逼滿人潮

今日是六四31周年，維園六四燭光集會首年不獲批准舉行，場內設施更被圍封。支聯會號召「變陣」悼念六四，帶頭繼續以八人一組方式，進入維園點燃燭光，又呼籲市民於各區遍地開花。 不過，禁令無阻市民到維園悼念，晚上7時許，維園銅鑼灣及天后入口，陸續有市民無懼限聚令進入維園，雖然無復往年盛況，但場內的口號響徹維園。

支聯會主席李卓人等人下午在維園附近向參加者派蠟燭及傳單。（李澤彤攝）

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晚上7時許，正值放工時間，穿上黑色衫、由銅鑼灣記利佐治街經告士打道進入維園方向的市民越來越多，逼爆兩邊行人路，短短10分鐘，相信已有超過300人前往維園方向，警方未有開通中間的兩條馬路，一路上有不少團體的街站，其中中大學生會的街站有不少市民前來支持及領取特刊，亦有不少市民提著各款宣傳單張，有入場市民行經皇室堡時亦大叫「光復香港、時代革命」等口號，但氣氛和平。

警方派出最少100名軍裝警員及便衣警員到場戒備，有警員要求市民跟從交通燈指示過馬路，未有加以阻止市民入場到維園範圍，但有用擴音器呼籲市民前往天后方向離開。

距離悼念儀式8時正式開始，入夜後陸續有市民如貫從天后港鐵站方向，步往維園天后興發街入口。部分人身穿黑色上衣，亦有不少中老年市民。「天安門母親運動」於沿途派發電子燭光，呼籲市民捍衛自由，毋忘六四。支聯會則於維園內派發白色蠟燭。警方則於維園外佈防，興發街入口外停車場有軍裝警察戒備，亦有便裝警察高舉攝錄機，拍攝進入維園市民情況。有別往昔六四晚會，維園內不時響起「五大訴求、缺一不可」等口號。