六四31｜最新圖片　康文署鐵馬圍封維園　李卓人：無論點都照入去

今日是六四事件31周年，警方禁止支聯會在維園舉行集會，不過支聯會常委表明，將以8人一組進入維園燃點燭光，並呼籲群眾遍地開花悼念六四。 現場所見，康文署以疫情為由，以鐵馬和膠帶圍封維園六個硬地足球場，防止有人進入球場，鐵馬與鐵馬則用鐵鏈上鎖，亦有告示指，因應疫情，足球場、籃球場、手球排球場、音樂亭及遊樂場暫停開放，直至另行通知，目前只見一輛警車在維園戒備。 支聯會主席李卓人回應時表明，無論如何都會進入維園，不知警方、康文署會否阻撓，但強調若警方阻撓就是製造衝突。康樂及文化事務署回應查詢時表示，從傳媒得悉支聯會或於今晚派員到維多利亞公園，指因應2019冠狀病毒病的最新情況，現時維園的硬地足球場、籃球場等設施仍然關閉，市民不應進入。

康文署以疫情為由，以鐵馬和膠帶圍封維園六個硬地足球場。（黃偉民攝）

政府圍封維園 楊森斥政府「好心虛」

支聯會主席李卓人將於下午在銅鑼灣記利佐治街派蠟燭及傳單，計劃與其他常委於傍晚6時半，進入維園內點起燭光。不過在六四前夕，康文署以疫情為由，以鐵馬和膠帶圍封維園六個硬地足球場，重門深鎖。

在維園現場亦有見告示指，因應疫情，足球場、籃球場、手球排球場、音樂亭及遊樂場暫停開放，直至另行通知。

李卓人被問到有關情況，他說：「無論點我哋都會照入去」，他指，不知警方、康文署會否阻撓，但強調若警方阻撓就是製造衝突，他呼籲警方不要進入維園，認為只要沒有警方，情況就會非常和平。

尹兆堅：行政墮落

民主黨副主席、支聯會常委尹兆堅指維園的圍欄以鎖鏈鎖上，認為康文署的做法明顯是配合警方，反映行政墮落，形容當局「用心歹毒、合謀設局」。他指維園在過去一段時間已經重新開放，5月22日反國歌法大遊行當時警方在維園一帶有佈防和驅趕行動，當日維園依然開放。

尹兆堅斥政府目的就是要令六四維園燭光集會辦不成，為中共除去眼中釘。尹又指，過去30年市民風雨不改到維園，惟政府想藉疫情斷六四集會，認為政府的動機是想制造大量人群聚集在維園之外，另逾十萬因為無法入場被逼在維園的街外聚集，憂慮警方會以非常集結罪名對市民濫捕。

支聯會前常委、民主黨元老楊森批評，圍封維園的舉措反映政府「好心虛」，「我哋都未入去，政府嘅醜態完全曝露出嚟」，他指國安法實施後，六四晚會可能變成集體回憶，再大量DQ民主派參選人，籲港人要有心理預備進入寒冬。

早前有警方消息指出，將會派出2,000警員執法，但認為過去多年的六四集會都是和平進行，今晚如有人到維園悼念，只要是和平進行，沒有堵路等情況，警方盡量不干涉。

康文署：安排人手巡察協助維持秩序

康樂及文化事務署回應查詢時表示，從傳媒得悉支聯會或於今晚派員到維多利亞公園，指因應2019冠狀病毒病的最新情況，現時維園的硬地足球場、籃球場等設施仍然關閉，市民不應進入，市民如進入維園其他地方，須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），該署已於園內張貼相關告示及懸掛橫額，提醒市民必須遵守限聚令，避免人群聚集。屆時亦會作出廣播，並會安排人手巡察，以協助維持秩序。

康文署以疫情為由，以鐵馬和膠帶圍封維園六個硬地足球場。（黃偉民攝）