六四31｜限聚令下市民仍到維園燭光晚會悼念　電台聽眾：秩序井然

昨日（4日）是六四事件31周年，雖然警方發出禁止集會通知書，然而在支聯會帶頭下仍有大批民堅持到維園舉行燭光晚會。不少市民今日致電電台表達參與六四晚會後的心情，有聽眾指昨晚維園秩序井然。 亦有表示，赴維園晚會後「心情好靚」，認為港人十分自律，在「限聚令」下坐得疏落，氣氛亦十分和平。

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今日港台節目《千禧年代》中，有不少聽眾致電表達赴燭光晚會後的心情；蘇先生指，昨晚維園秩序井然，燭光晚會亦順利完成。雖然警方不批准集會，但晚會亦沒有造成混亂，認為「亂唔亂係取決於警方行動」，而過往反修例活動中亦有類似情況。

市民鄺先生則參與青衣區集會，並協助派發蠟燭，他指昨晚反應很好，有不少家長帶小朋友領取蠟燭悼念。他又認為，六四事件31年來，「極權政府一直以打壓方式提醒我哋六四事件」，直言不會忘記這段歷史，「年年做落去，直到死個日」。

市民梁先生同樣到維園悼念，他稱與友人相約在銅鑼灣集合，雖然大批警員戒備，亦不停播放提醒是非法集會的錄音，但市民仍然「好似潮水咁湧入維園」。而昨晚氣氛十分和平，市民亦自動自覺與其他人保持距離，故完結後「心情好靚」。

有市民批評李卓人不斷以事件炒作

然而有市民蕭小姐批評，六四事件已過去31年，支聯會主席李卓人不斷以事件炒作，「當係佢嘅政治資本」。她認為「人係要向前望，係咪要Close file（結案）？」