六四31｜李卓人指維園集會與往年不同：處境嚴峻港人憂慮未來

昨日（4日）是六四事件發生31周年，雖然警方發出禁止集會通知書，然而在支聯會帶頭下仍有大批民堅持到維園舉行燭光晚會。支聯會主席李卓人表示，昨晚的除了維園之外，全港18區都有市民參與悼念，認為已達到希望的效果，讓全世界看到香港人仍然團結悼念六四。

+ 5 + 4 + 3

李卓人早上出席港台節目《千禧年代》時表示，感覺上今年的悼念集會與以往不同，是反修例運動後第一次進行的六四集會，加上「港區國安法」即將立法，大家感受到香港處境嚴峻，「共產黨殺到埋身」。他指，港人以往參與悼念集會會想起當年六四事件，但今次卻是想到香港的未來，

對於有人在六四集會上高叫反修例及港獨等口號，李卓人表示會尊重大家的言論自由，既然支聯會不希望中共以言入罪，就更不應該在集會上限制他人言論。

他指，明年支聯會會繼續舉辦集會，但在「港版國安法」下，會再思考多元的舉行方式。以往支聯會均依靠每年的維園集會籌款維持運作，李指，去年籌得270萬以維持六四紀念館、各項活動經費及秘書處開支，但今年只能在場外籌款，金額僅約80萬，形容「財政危機一定好大」，故已發起網上眾籌。他又指，正計劃設立「網上六四博物館」，希望能夠以多一個方法保留歷史，預計項目需籌150萬 。

六四民調：36%人認為香港無責任推動中國民主

香港民意研究所早前發放六四事件周年調查結果，結果反映，43%受訪者認為就中國現時人權狀況較1989時惡劣，44%則估計3年後的人權狀況較現時惡劣，是1993年以來的新高。另外，36%受訪者認為港人沒有責任推動中國民主發展，反映現時市民對内地的感受，疏離感越來越強。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為結果顯示港人的自我身份意圖和中國事務疏離，造成港人更加不認為自己有國民身份，或者不想在中國事務中有任何承擔。

張國鈞：有人挑撥香港和國家矛盾

《國歌條例草案》昨日在立法會三讀通會，法案委員會副主席、民建聯張國鈞稱，要透過立國歌法去令原本對國家有敵意的人變得愛國是不可能。他指過去幾年有人挑撥香港和國家之間的矛盾，美國有頻頻有小動作，要整個社會環境改變才能扭轉這些人對國家的看法。