新巴城巴推出首輛太陽能雙層巴士　行走8號線來往杏花邨及灣仔北

為減省及更有效善用能源，新巴城巴今日（5日）宣布，成功研發首輛太陽能裝置雙層巴士，以太陽能轉化成電能提供車上照明及乘客資訊設施，料每日可供電長達7.5小時。同時，該輛巴士今日正式投入服務，日常行走8號線來往杏花邨及灣仔北。

新巴城巴研發首輛太陽能裝置雙置巴士，利用車頂的太陽能板收集可再生能源，為車上照明系統及乘客資訊設施供電。（新巴城巴提供）

首輛太陽能裝置巴士為新巴車身編號 5588的12米雙層巴士，日常行走8號線來往杏花邨及灣仔北。太陽能裝置巴士車頂一共有20塊太陽能板，覆蓋車頂約八成面積，輸出功率為1,500瓦。加上，現時每塊太陽能板厚度只有2.5毫米及重1.5公斤，可緊貼車頂表面並減少增加車身的負重。

同時，太陽能板所收集的可再生能源，將由控制器轉化為電能，並先儲存在電池內，其後再自動供電予車廂的照明系統、動態巴士站顯示屏及車身電子路線牌，預料每日可供電7.5小時，以減低耗油量及碳排放。新巴城巴估計，太陽能裝置巴士能有效減少每年約 0.716公噸碳排放量，相等於種植31棵五米高大樹為社區空氣淨化。

新巴城巴續指，將持續監測巴士的環保表現，以研究在將相關供應裝置應用在更多巴士上。