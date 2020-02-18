【武漢肺炎】新巴城巴客量跌逾四成嚴重虧損　籲員工放無薪假

新型冠狀病毒疫情日趨嚴峻，新巴及城巴人力資源部今日（18日）向車長及工程部前線員工發出內部通告指，因應疫情持續，巴士客量下跌超過四成，雖然已大量縮減巴士班次服務，並將部份巴士留廠營運，但公司仍然出現嚴重虧損。通告指，為渡過難關，鼓勵員工申請放自願性質無薪假。 新巴、城巴回覆指，因應疫情，兩巴須採取一系列臨時措施，包括暫停部分口岸路線服務及調減各區路線的班次，因此須縮短車長更份工時、安排部份人員放取積存之年假，或容許申請放取無薪假，當市況及客量回復正常後，就會恢復原有安排。

新巴及城巴人力資源部今日（18日）向車長及工程部前線員工發出內部通告指，因應疫情持續，公司出現嚴重虧損，鼓勵員工申請放自願性質無薪假共渡難關。（資料圖片）

根據新巴及城巴人力資源部今日的通告指，由即日起，車長及工程部前線員工可申請放自願性無薪假期，並可放至3月31日。公司或會將無薪假延長，並適時公布。

另外，通告指，若員工欲申請無薪假，須至少兩日前遞交假期申請表。當以工作日計算薪酬福利項目及晉升時，員工於上述期間放取的無薪假，仍會當作工作日計算。

須按區調減路線班次 特客量回升恢復正常服務

新巴及城巴回覆指，因武漢肺炎疫情持續，兩巴客量大幅下跌四成，估計疫情短期內未能解決，故兩巴需採取一系列臨時措施，包括暫停部分口岸路線服務及連接主題樂園的路線，及調減各區路線的班次，以免浪費資源及減低虧損。



因此，兩巴除縮短車長更份的工時外，亦會安排部份車長及工程部員工放取積存之年假，或容許申請放取無薪假。兩巴指，上述措施為抗疫時期的臨時安排，當市況及客量陸續回復正常後，便會恢復原有安排。