新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓75人已送檢疫中心　五戶未能取得聯繫

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，本港再多三宗新增個案，全部有外遊記錄，分別曾到訪印度及英國。此外，政府昨日公布疏散瀝源邨祿泉樓10及12單位住戶，衞生署表示，祿泉樓共75名住戶已送往火炭駿洋邨檢疫中心。 衞生防護中心昨日曾指，祿泉樓有六名住戶仍然未能聯絡，並發出強制檢疫令。衞生署今日指出，已確定其中一戶居民已於5月中離港，至今仍有五戶未能取得聯繫。

祿泉樓多名住戶確診，至今75名住戶已送往火炭駿洋邨檢疫中心。（盧翊銘攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，本港再多三宗新增個案，即至今本港累計1,103宗個案，包括1,102宗確診個案，以及一宗疑似個案。

三個新增個案全部無病徵

三個新增個案中，全部都有外遊記錄，且沒有病徵。兩名患者在昨日（4日）由印度抵港，二人均由檢疫中心送院，分別為73歲及8歲女患者；其餘一名則是49歲女士，她居於英國，在今日返港，由亞洲博覽館送院。

祿泉樓75名住戶已入駿洋邨

政府昨日公布疏散祿泉樓的10及12單位住戶。衛生署說，截至今早7時，祿泉樓共75名相關單位的住戶已送往火炭駿洋邨的檢疫中心，有6名住戶因身體不適送院，其病毒檢測結果均呈陰性。

報稱在加拿大確診 昨日抵港

衛生署又指，衞生防護中心亦正調查一宗海外個案。個案涉及一名68歲男病人，他由加拿大乘坐加拿大航空AC7（經濟艙），於昨日抵港。

衛生署指出，他報稱曾於加拿大確診病毒，抵港後直接由機場送往瑪嘉烈醫院治理，中心正與加拿大衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

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再有11個唾液樣本滲漏需再次提交

此外，署方又指，中心於祿泉樓共收回1,363個深喉唾液樣本瓶，當中11個因為樣本滲漏需要再次提交。署方指出，1,352個樣本已完成檢測，除早前公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

至於早前政府在祿泉樓「派樽」，有六戶居民未能聯絡，衛生署說，截至今日下午4時，中心確定其中一戶居民已於5月中離港，即有五戶未能取得聯繫。

而截至今日下午4時，中心於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2,026個樣本，沒有樣本呈陽性反應。