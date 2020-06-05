新冠肺炎｜陳健波去信林鄭　促盡快推「健康碼」助放寬強制檢疫

本港日前再有新冠肺炎本地個案，政府本月2日宣布，內地、澳門及台灣三地抵港人士須接受強制檢疫的規例延長至7月7日，並透露當局正制訂粵港澳「互認不互通」的健康碼，變相放寬由內地及澳台返港人士強制檢疫14天的措施。 立法會保險界議員陳健波今日（5日）去信特首林鄭月娥，指收到不少保險業界、中港家庭反映，強制檢疫14天令他們生活及工作大失預算，飽受困擾，要求盡快解除或放寬強制檢疫14天措施，並盡快與內地及澳門商討，推出本港「健康碼」或類似系統，以協助恢復粵港澳三地人流來往。

立法會保險界議員陳健波今日（5日）去信特首林鄭月娥，要求盡快解除或放寬強制檢疫14天措施，並盡快與內地及澳門商討，推出本港「健康碼」或類似系統，以協助恢復粵港澳三地人流來往。（資料圖片）

陳健波向《香港01》表示，早前已向特首辦、食物及衞生局反映應盡快放寬強制檢疫措施，希望政府能有所回應。

陳健波說，近日除了收到保險業界反映外、亦收到不少在內地做生意，以及中港家庭反映，強制檢疫14天的措施令他們生活及工作大失預算，很多人既要負擔國內的家人生活費用，也要負擔額外在港的住宿開支，出現經濟問題，加上與家人長時間分隔兩地，感到痛苦不堪，有市民更向他反映，擔心措施會無止境地延長下去，心情非常沉重。

陳健波要求，政府應效法內地使用「健康碼」或類似系統，以證明使用者的健康狀況，用作出入境通行之用，以盡快放寬14天的強制檢疫措施。他認為，此舉既可控制疫情，亦能令數以十萬計中港澳家庭受惠，三地的商務旅遊也可逐漸恢復，也有助於香港經濟復甦。